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馬斯克支持合併 但因利益衝突須迴避

SpaceX第三季營收暴增161% AI成最大業務

Starlink用戶突破1360萬 馬斯克喊出兆美元營收目標

巴克萊估SpaceX可能收購特斯拉 馬斯克表決權上看56%

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）20日證實，旗下太空探索公司SpaceX與電動車大廠特斯拉（Tesla）已分別成立特別委員會，正式評估兩家公司合併的可能性。馬斯克直言，合併「會是個好主意」，但強調最終仍須取得股東支持。適逢SpaceX公布上市以來首次單季獲利，AI業務營收更暴增近9倍，激勵SpaceX盤後股價上漲約5%，特斯拉也漲約1.1%。綜合《路透社》及CNBC等媒體報導，馬斯克在SpaceX第三季財報電話會議上表示，兩家公司應股東要求，已由獨立董事組成特別委員會，討論潛在合併案。馬斯克指出，SpaceX與特斯拉在AI、晶片、軟體及機器人等領域的合作日益密切，若進一步整合資源，將有助於推動技術發展。馬斯克表示：「我確實認為，將兩家公司結合有很多好處。」他稱，若問他合併是否為好主意，答案是肯定的。不過，由於他同時擔任兩家公司執行長，涉及潛在利益衝突，因此不會參與特別委員會的討論。他也強調，合併仍須取得股東同意，尤其特斯拉方面需要獲得全體已發行股份50%的支持，而非僅計算出席投票股東的表決結果，門檻相當高。SpaceX同步公布亮眼財報，第三季營收達145.8億美元，年增161%，優於市場預期的127.2億美元；調整後每股盈餘0.45美元，也遠超分析師預估的0.13美元。公司單季淨利達44億美元，相較去年同期虧損約10.5億美元，成功轉虧為盈。其中，AI業務成為最大成長動能。SpaceX今年收購馬斯克旗下AI公司xAI後，積極擴展資料中心與雲端運算服務，向Google、Anthropic等企業出租運算資源。第三季AI營收達75.6億美元，較去年同期的8.13億美元暴增約9倍，超越Starlink衛星網路業務，成為SpaceX營收最大的事業部門。不過，AI基礎建設仍需要龐大資金。SpaceX第三季資本支出達196億美元，其中164億美元投入AI相關領域。SpaceX旗下衛星網路服務Starlink持續擴張，第三季用戶數達1360萬，高於市場預期的1219萬。包括Starlink在內的連網業務營收達52.5億美元，年增69%，營業利益約23.7億美元，仍是公司主要獲利來源。至於太空發射業務，第三季營收為17.7億美元，僅較去年同期小幅成長。新一代重型火箭星艦（Starship）尚未正式投入商業營運，相關研發仍面臨成本與技術挑戰。馬斯克則對未來成長抱持高度期待，預估SpaceX在2027年底的年經常性營收可能達到5000億至1兆美元，遠高於分析師目前預估的2027年全年營收約1100億美元。市場近期持續關注兩家公司合併的可能性。巴克萊（Barclays）分析師李維（Dan Levy）日前提出報告，認為SpaceX可能擔任收購方，透過換股方式與特斯拉合併。依照巴克萊假設的交易架構，在不計入收購溢價的情況下，每股特斯拉股票可能換取約0.7股SpaceX股票。若合併完成，馬斯克可能持有新公司約37%的股權，並在特定表決權安排下掌握約56%的投票權。不過，上述換股比例及持股數字均為分析師推估，並非雙方正式提出的交易條件。目前SpaceX與特斯拉尚未宣布具體合併方案或時程。隨著兩家公司在AI、運算基礎設施及先進技術領域的布局逐漸重疊，市場將持續關注特別委員會的評估結果，以及特斯拉股東對潛在交易的態度。