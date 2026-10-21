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秋老虎歸山降溫了！薔琵颱風接手逼近

▲薔琵颱風逼近，將影響台灣未來幾天天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風周五起「風雨黃金36小時」！明天北部先變天

▲光復節連假天氣受到颱風影響，周五、周六北台灣和宜花降雨機率高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風暴風半徑達280公里！恐吹12級陣風、浪高達6公尺

▲薔琵颱風今（21）日2時的中心位置在北緯17.4度，東經131.4度，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑280公里。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風逐漸逼近台灣，氣象署最快將於今（21）日晚上發布海上颱風警報，根據氣象專家林得恩表示，白天「秋老虎」高溫情況從昨晚結束，，提醒民眾提早做好防颱準備。根據氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，秋老虎從昨晚起總算歸山了，也暫時結束這陣子白天高溫動不動上看34或35度的火烤日子。緊接著的是薔琵颱風逼近，將影響台灣未來幾天天氣。林得恩進一步解釋，「薔琵」是由寮國所提供的颱風名稱，意思是「雞蛋花」。針對本周天氣，林得恩分析，明天周四（22日）起受颱風外圍環流接近影響，新竹以北及宜蘭會有短暫陣雨，雨勢越晚越加明顯，其中宜蘭、大台北山區會有局部較大雨勢發生機率，花蓮也有局部短暫陣雨；至於苗栗以南則繼續維持為多雲到晴天氣，午後南部山區偶有零星短暫陣雨。薔琵颱風風雨影響最為顯著時段，評估會落在周五（23日）至周六（24）上半天，黃金36小時中，新竹以北、基隆、宜蘭及花蓮地區的降雨將會相當集中，且山區降雨累積快速，降雨強度則會介於豪雨至大豪雨間。林得恩強調，由於薔琵颱風在接近海警警戒線前，強度就已降為中度颱風，加上七級風暴風半徑也在250至280公里間，今日至周六（21日至24日），台灣附近各海面風浪將會明顯增大，平均風7至8級、陣風10級以上，浪高也增大至4公尺以上；周五（23日）至周六（24日）期間，在颱風暴風圈附近的海域，平均風達10級以上、陣風12級以上，浪高可達6公尺以上，提醒民眾如要從事海上活動應趕緊取消。