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NBA 2026-27賽季開幕戰正式點燃戰火，波士頓塞爾提克隊作客出戰底特律活塞隊。今年休賽季轉戰綠衫軍的9屆全明星前鋒喬治（Paul George）迎來夢幻首秀，全場狂飆7記三分球猛砍38分，創下塞爾提克隊史球員首秀最高得分紀錄。然而，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）全場手感極度冰冷僅拿13分，塞爾提克在下半場領先多達22分的優勢下遭到活塞強勢逆轉，終場以113：121吞下開門黑。在休賽季由塞爾提克將2024年總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）交易至費城換來的喬治，於生涯第17個賽季迎來波士頓首秀。他全場展現頂級身手，投籃命中率高達57.1%，三分球12投7中，狂攬38分、5籃板、3助攻與5抄截。第三節初段，喬治在不到1分鐘內連續轟進3記三分球，幫助塞爾提克一度取得72：50的22分絕對領先。然而，年輕的活塞隊並未放棄。活塞在第四節掀起狂暴反撲，上半場未出賽的替補奇兵格林（Javonte Green）在下半場扮演刺客飆進19分；隨後杜倫（Jalen Duren）完成關鍵三分打，搭配羅賓森（Duncan Robinson）外線開火，活塞打出一波高潮反超比分。比賽終了前3分33秒，格林投進個人單節第5記三分球，徹底撲滅綠衫軍反撲氣燄。塞爾提克痛失好局的關鍵在於進攻火力未能有效串聯。自2025年5月右腳阿基里斯腱撕裂後首度迎來完整賽季的塔圖姆，此役進攻端嚴重迷航，全場23投僅6中、三分球7投0中，僅攻下13分。儘管他送出11次助攻，但在防守端專注度下滑，讓對手頻頻在三分外線找到空檔。懷特（Derrick White）與普理查（Payton Pritchard）各贊助17分，依然無法阻擋崩盤命運。活塞方面展現強大團隊戰力，康寧漢（Cade Cunningham）繳出22分、8助攻領銜，杜倫貢獻22分、9籃板，射手羅賓森三分球9投5中射下21分，湯普森（Ausar Thompson）也添得11分、11籃板的雙十數據。塞爾提克下一戰將於週五回到主場迎戰紐約尼克隊，活塞則將在同日作客邁阿密熱火隊。