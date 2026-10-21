寶可夢卡牌遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》（PTCG Pocket）宣布，全新擴充包「雙元融合」將在10月29日登場，遊戲中也將陸續推出各種活動，包括「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」任務、2週年紀念活動、復刻PROMO活動2026、便利卡牌得手等，讓訓練家們盡情享受卡牌對戰、收藏的樂趣。
特別活動卡包 滿滿皮卡丘都在這裡
為慶祝寶可夢集換式卡牌遊戲30週年，2026年10月20日21:00到2027年10月20日13:59期間，《PTCG Pocket》將推出「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」任務，只要登入遊戲10天，就能獲得「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」，卡包收錄全新皮卡丘ex特別實境卡，以及從「最強的基因」到「高級擴充包MEGA」登場過的⬥～★★、異色的皮卡丘卡牌，還有各種周邊物品等報酬。
「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」收錄的皮卡丘ex特別實境卡插畫，是由平面藝術家YOSHIROTTEN操刀繪製，他就是寶可夢集換式卡牌遊戲擴充包「30th CELEBRATION」的FUR（Futuristic Rare）卡牌繪師。
新收藏冊、收藏板登場
《PTCG Pocket》11月1日預計推出繪有超級甲賀忍蛙的新收藏冊和收藏板。訓練家可以把自己開封卡牌包或是遊玩得卡挑戰獲得的卡牌，放進收藏冊與收藏板中，享受專屬的收藏樂趣。
2週年紀念活動
為了慶祝《PTCG Pocket》正式上線2週年，官方將在10月30日14：00到12月15日13：59，贈送能兌換必得1張★★卡牌擴充包的兌換券，訓練家們可在禮物盒中領取票券，並在商店的兌換處，兌換喜歡的擴充包。
復刻PROMO活動2026
10月30日14：00到11月13日13：59，遊戲內將舉辦可獲得B系列特典卡的「復刻PROMO掉落活動2026」與「復刻PROMO得卡挑戰活動2026」。玩家們可在「復刻PROMO掉落活動2026」獲得特典卡牌包A系列第7波，以及特典卡牌包B系列第1波到第13波，達成任務可獲得的特典卡兌換券，可用來兌換至今登場過的特典卡。
「復刻PROMO得卡挑戰活動2026」則是曾在B系列的得卡挑戰登場過的特典卡，會在活動期間的得卡挑戰中登場，在活動期間，幸運挑戰會比平時更容易出現。
便利卡牌得手任務
只要在活動舉辦期間10月30日14：00到2027年1月27日13：59達成任務，就能獲得「娜姿」和「赤紅」等在對戰中擁有便利效果的訓練家卡，還沒有收集到的玩家，把握機會把他們加入自己的牌組。
雙元融合勳章任務＆對戰聲援任務
在勳章活動中，根據與玩家對戰的獲勝場數，能獲得可設定成個人資訊的勳章。此外，在活動期間，也會推出可獲得「開包沙漏」和「閃亮沙子」的「對戰聲援任務」，舉辦期間為11月6日14：00到11月16日13:59。
特典卡牌包C系列第1波 11月18日登場
遊戲內將於11月18日14：00到12月2日13：59舉辦可獲得特典卡牌包的每日任務和對戰活動，對戰活動可透過「隨機對戰」與「雙元融合限定對戰」2種對戰來獲得特典卡牌包。
「限定對戰」是針對牌組編制設定了規則的「與他人對戰」的全新對戰活動，在「雙元融合限定對戰」，玩家只能使用「雙元融合」與「特典卡牌包C系列第1波」的卡牌（部分卡牌除外）編制而成的牌組，若在「限定對戰」贏得與玩家的對戰，就能獲得周邊物品等報酬。
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為慶祝寶可夢集換式卡牌遊戲30週年，2026年10月20日21:00到2027年10月20日13:59期間，《PTCG Pocket》將推出「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」任務，只要登入遊戲10天，就能獲得「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」，卡包收錄全新皮卡丘ex特別實境卡，以及從「最強的基因」到「高級擴充包MEGA」登場過的⬥～★★、異色的皮卡丘卡牌，還有各種周邊物品等報酬。
「皮卡皮卡！皮卡丘卡牌包」收錄的皮卡丘ex特別實境卡插畫，是由平面藝術家YOSHIROTTEN操刀繪製，他就是寶可夢集換式卡牌遊戲擴充包「30th CELEBRATION」的FUR（Futuristic Rare）卡牌繪師。
《PTCG Pocket》11月1日預計推出繪有超級甲賀忍蛙的新收藏冊和收藏板。訓練家可以把自己開封卡牌包或是遊玩得卡挑戰獲得的卡牌，放進收藏冊與收藏板中，享受專屬的收藏樂趣。
為了慶祝《PTCG Pocket》正式上線2週年，官方將在10月30日14：00到12月15日13：59，贈送能兌換必得1張★★卡牌擴充包的兌換券，訓練家們可在禮物盒中領取票券，並在商店的兌換處，兌換喜歡的擴充包。
10月30日14：00到11月13日13：59，遊戲內將舉辦可獲得B系列特典卡的「復刻PROMO掉落活動2026」與「復刻PROMO得卡挑戰活動2026」。玩家們可在「復刻PROMO掉落活動2026」獲得特典卡牌包A系列第7波，以及特典卡牌包B系列第1波到第13波，達成任務可獲得的特典卡兌換券，可用來兌換至今登場過的特典卡。
「復刻PROMO得卡挑戰活動2026」則是曾在B系列的得卡挑戰登場過的特典卡，會在活動期間的得卡挑戰中登場，在活動期間，幸運挑戰會比平時更容易出現。
只要在活動舉辦期間10月30日14：00到2027年1月27日13：59達成任務，就能獲得「娜姿」和「赤紅」等在對戰中擁有便利效果的訓練家卡，還沒有收集到的玩家，把握機會把他們加入自己的牌組。
在勳章活動中，根據與玩家對戰的獲勝場數，能獲得可設定成個人資訊的勳章。此外，在活動期間，也會推出可獲得「開包沙漏」和「閃亮沙子」的「對戰聲援任務」，舉辦期間為11月6日14：00到11月16日13:59。
遊戲內將於11月18日14：00到12月2日13：59舉辦可獲得特典卡牌包的每日任務和對戰活動，對戰活動可透過「隨機對戰」與「雙元融合限定對戰」2種對戰來獲得特典卡牌包。
「限定對戰」是針對牌組編制設定了規則的「與他人對戰」的全新對戰活動，在「雙元融合限定對戰」，玩家只能使用「雙元融合」與「特典卡牌包C系列第1波」的卡牌（部分卡牌除外）編制而成的牌組，若在「限定對戰」贏得與玩家的對戰，就能獲得周邊物品等報酬。