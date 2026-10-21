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▲詹明芫（右）去年還牽著馡馡（左）的手去參加廣播金鐘獎，怎料今年就只剩下照片。（圖／翻攝自Threads＠abus_istanda_miya）

兒童節目《wawa快樂屋》由詹明芫和女兒馡馡（黃婼馡）以及姪女如逸比佑邢幸共同主持，去年才在第60屆廣播金鐘獎中，拿下兒童節目主持人獎，怎料今年3月時，年僅7歲的馡馡就不幸因急性壞死性腦病變過世，令人鼻酸。如今半年時間過去，17日再度迎來廣播金鐘獎頒獎典禮，這次詹明芫選擇帶著馡馡的照片參加，更對馡馡喊話：「媽咪會完成妳所有心願，帶著妳的愛，陪伴更多小朋友！」詹明芫今年5月時在Threads發文，公開馡馡的死訊。她表示馡馡3月2日開始反覆高燒2天，最高溫燒到41度，她把女兒帶到醫院急診，結果馡馡依舊沒退燒且食慾不振，後來就失去意識，被送進ICU，最後搶救不治過世。詹明芫之後在醫生的解釋下，才知道這就是所謂的急性壞死性腦病變，驚訝病程竟會發展得如此之快，就這樣帶走她的寶貝女兒。詹明芫為此相當痛心，不停在Threads發文思念馡馡。而她也不忘完成與女兒的約定，持續錄製節目《wawa快樂屋》，今年節目雖未入圍第61屆廣播金鐘獎，但詹明芫17日還是有去參加頒獎典禮。她帶著馡馡的照片去到現場，並在昨（20）日於Threads再度發文：「寶貝，上禮拜六，媽咪帶著妳的照片參加廣播金鐘獎。去年媽咪是牽著妳的手站上舞台，今年把妳放在心上踏進金鐘殿堂，觀禮的每分每秒，媽咪一直在想妳。」詹明芫要女兒放心：「和妳討論的節目企劃還在，妳也希望弟弟參與錄音，媽咪也會完成妳所有心願，帶著妳的愛，陪伴更多小朋友！」她說昨日是馡馡過世的第209天，自己還是非常想她，希望馡馡在另一個世界一切都好。詹明芫的字句讓無數粉絲看了心碎，只能留言鼓勵她：「小寶貝現在一定很幸福，她有在人間媽媽的愛，在天堂也感受天主的愛。 你在這裡一定要平安健康！」