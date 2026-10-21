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新增「D」類警示 華裔美國人、涉商業糾紛者列風險族群

兩名美國學者遭控間諜罪 美方認定不當拘押

家屬盼提高旅遊警示 要求川普持續向習近平施壓

川習後續會晤 拘押美國公民問題恐再成焦點

美國國務院19日更新中國旅遊警示，雖然整體風險仍維持第二級「提高警覺」，卻新增代表「不當拘押風險」的「D」標記，警告美國公民在中國可能面臨遭任意拘留、限制出境等情況。美方強調，已認定美國人在中國面臨遭不當拘押的重大風險，並將持續爭取兩名遭中國關押的美國學者獲釋。根據《美國之音》（VOA）報導，美國國務院19日更新赴中國旅遊警示，提醒美國公民前往中國大陸時應提高警覺，原因包括當地法律執行具有任意性，以及當局可能在缺乏公平、透明法律程序的情況下，對外國人士實施出境禁令。美國國務院20日向《美國之音》證實，此次新增「D」標記，是因為美方認定美國公民在中國面臨遭不當拘押的重大風險。國務院並列出可能成為中國當局執法對象的族群，包括華裔美國公民、涉及商業糾紛者、目前或曾與美國執法機關、軍方及情報機構有關聯的人士，以及透過美國政府資助計畫赴中旅行，或曾與美國政府有關聯的人員。美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」也發文表示，新增警示是對所有美國人的嚴肅提醒，指控中國政府利用任意拘押及出境禁令，針對身處中國的美國公民。目前美國國務院正式認定遭中國不當拘押的公民，包括華裔美籍地震學家陳友麟（Youlin Chen），以及緬甸裔美國學者敏辛（Min Zin）。陳友麟過去曾與中國學者合作，參與美國政府資助的公開研究計畫，研究內容涉及北韓地下核試驗產生的地震訊號。2024年11月，陳友麟在中國探親結束、準備搭機返回美國時，於北京首都國際機場遭到逮捕，中方隨後於2025年5月指控他涉嫌間諜活動。美國國務院今年3月正式認定他遭到不當拘押。敏辛則長期研究緬甸政治及中緬關係，今年6月受邀前往中國雲南參加學術會議後遭到拘留，中國當局同樣指控他涉嫌從事危害國家安全的間諜活動。美方於8月20日將他的案件認定為不當拘押。美國國務院強調，川普政府高度重視海外美國公民安全，將持續推動兩人及其他遭不當拘押人士獲釋。長期協助陳友麟家屬的美國非營利組織Global Reach表示，陳友麟的妻子榮玉仿對國務卿盧比歐（Marco Rubio）更新旅遊警示表達感謝。榮玉仿指出，美國政府過去數月持續透過非公開管道協商，川普也曾兩度向中國國家主席習近平提及丈夫的案件。她認為，中國持續拘押美國公民，迫使美方必須公開提醒民眾赴中風險，並呼籲將中國旅遊警示進一步提高至第三級「重新考慮旅行」。美國過去曾將中國列為第三級旅遊風險，並附加「D」標記。直到2024年11月，美中透過換囚安排釋放3名遭中國關押多年的美國公民後，美方才將風險降至第二級，並移除不當拘押警示。Global Reach首席戰略長萊布森（Eric Lebson）指出，陳友麟面臨的間諜罪指控毫無根據，預期川普將在接下來與習近平的會晤中，持續要求中方解決相關案件。美國國務院先前也證實，華府已直接向北京提出陳友麟及敏辛的案件。不過，中國政府過去一再否認存在不當拘押外國公民的情況，強調司法機關均依法辦案。截至報導刊出時，中國駐美大使館尚未回覆《美國之音》的置評請求。