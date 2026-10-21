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CoCo都可：今買一送一！29元起三大手搖飲料優惠

全台門市買一送一！

外送買一送一！

指定品項29元起！

▲CoCo都可今葡萄柚果粒茶買一送一。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

珍煮丹：2杯純茶69元！南部門市限定手搖飲料優惠

鶴茶樓：免費喝「紅鶴烏龍」！LINE優惠券快領

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第二杯半價！

▲鶴茶樓全新Logo、二代店型來了。（圖／鶴茶樓hechaloutea.com.tw）

大苑子：台南車站1936店開幕！送府城鑰匙圈

▲大苑子台南車站1936店開幕優惠！全台南門市同慶會員優惠。（圖／大苑子 dayungs.com）

10月本周光復節連假來了！CoCo都可表示，今天10月21日周三好友日，「葡萄柚果粒茶買一送一」全台門市爽喝！珍煮丹指定純茶2杯69元、鶴茶樓免費領「紅鶴烏龍」兌換優惠券、大苑子台南車站1936店開幕送府城限定品牌鑰匙圈。《NOWNEWS今日新聞》整理最新手搖飲料優惠一次掌握。CoCo都可大富翁10月光復節連假放送三大手搖飲料優惠：◾️，兩杯總共70元、平均一杯才35元，開喝滿滿清爽果香。推薦從CoCo官方LINE領優惠券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。◾️大杯芒果綠茶、大杯茉香凍奶綠、粉角生椰拿鐵14oz都有划算優惠。提醒大家，活動限同品項，僅在foodpanda平台、僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；視門市狀況自行安排販售時間，部分門市不參與；實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。◾️，10月全台門市省錢大作戰。提醒大家，商場、部分門市不適用，請依各店公告為準。本活動限門市臨櫃／都可訂參與，不適用外送平台、門市外送；優惠不可併用。◾️指定純茶：不知春、雲霧烏龍、蜜夏紅茶、復刻紅茶、木梨茉莉◾️指定門市：雲林斗六店、嘉義民雄店、屏東中正店、台南全區、高雄全區（漢神巨蛋店、台南誠品店除外）。提醒大家，活動僅限大杯；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。2020年創立的鶴茶樓，10月全新Logo與二代店上線，規劃一系列慶祝活動到11月：◾️10月27日起首波發放「寶寶藍」、11月2日起第二波發放「奶油黃」、11月9日起第三波發放「春櫻粉」（各門市數量有限，發完為止）。◾️（限店、限你訂平台使用）。◾️（3選1，限量供應）；全日全品項8折優惠（每人限購5杯）◾️（每杯限加1份、每人限購5杯；烏龍茶丸完售將以其它烏龍類配料代替）。◾️（每人限購2組、純茶類：功夫烏龍／鶴氏原茶經典系列任搭，價低招待，不含蕎麥茶）。大苑子「台南車站1936店」全新開幕，獨家推出「台南柳丁春烏龍」大杯80元、「橙光酪梨」中杯80元。（每人每次限購2組、每日限量，贈完為止）◾️