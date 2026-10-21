10月本周光復節連假來了！CoCo都可表示，今天10月21日周三好友日，「葡萄柚果粒茶買一送一」全台門市爽喝！珍煮丹指定純茶2杯69元、鶴茶樓免費領「紅鶴烏龍」兌換優惠券、大苑子台南車站1936店開幕送府城限定品牌鑰匙圈。《NOWNEWS今日新聞》整理最新手搖飲料優惠一次掌握。
CoCo都可：今買一送一！29元起三大手搖飲料優惠
CoCo都可大富翁10月光復節連假放送三大手搖飲料優惠：
◾️全台門市買一送一！CoCo都可今10月21日先喝周三好友日優惠，大杯「葡萄柚果粒茶買一送一」，兩杯總共70元、平均一杯才35元，開喝滿滿清爽果香。推薦從CoCo官方LINE領優惠券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️外送買一送一！即日起至11月11日，外送平台foodpanda開喝指定品項買一送一！大杯芒果綠茶、大杯茉香凍奶綠、粉角生椰拿鐵14oz都有划算優惠。
提醒大家，活動限同品項，僅在foodpanda平台、僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；視門市狀況自行安排販售時間，部分門市不參與；實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。
◾️指定品項29元起！即日起至10月31日，CoCo全台門市大杯「茉莉綠茶」特價29元、大杯「粉角奶茶」特價39元，10月全台門市省錢大作戰。
提醒大家，商場、部分門市不適用，請依各店公告為準。本活動限門市臨櫃／都可訂參與，不適用外送平台、門市外送；優惠不可併用。
珍煮丹：2杯純茶69元！南部門市限定手搖飲料優惠
珍煮丹最新祭出南部指定門市限定優惠，即日起至11月30日，指定純茶2杯69元！
◾️指定純茶：不知春、雲霧烏龍、蜜夏紅茶、復刻紅茶、木梨茉莉
◾️指定門市：雲林斗六店、嘉義民雄店、屏東中正店、台南全區、高雄全區（漢神巨蛋店、台南誠品店除外）。
提醒大家，活動僅限大杯；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。
鶴茶樓：免費喝「紅鶴烏龍」！LINE優惠券快領
2020年創立的鶴茶樓，10月全新Logo與二代店上線，規劃一系列慶祝活動到11月：
◾️免費送托特包！凡至全台門市購買任一飲品，完成指定社群任務，即可免費獲得「托特包」乙個。10月27日起首波發放「寶寶藍」、11月2日起第二波發放「奶油黃」、11月9日起第三波發放「春櫻粉」（各門市數量有限，發完為止）。
◾️加LINE免費喝飲料！即日起至10月31日，忠孝復興店、南西誠品店限定，加入官方LINE好友，免費送「紅鶴烏龍」兌換券1張（限店、限你訂平台使用）。
◾️免費送飲料！10月24日13-14:00、18-19:00，南西誠品店、西門龍山店限定，免費送白鶴烏龍／紅鶴烏龍／黑鶴烏茶L杯（3選1，限量供應）；全日全品項8折優惠（每人限購5杯）
◾️免費加料！11月2日至11月6日，鶴茶樓全台門市現場購買任意飲品，可享「免費加料」功夫烏龍茶丸（每杯限加1份、每人限購5杯；烏龍茶丸完售將以其它烏龍類配料代替）。
◾️第二杯半價！11月9日至11月13日，全台門市現場第二杯（限純茶）半價（每人限購2組、純茶類：功夫烏龍／鶴氏原茶經典系列任搭，價低招待，不含蕎麥茶）。
大苑子：台南車站1936店開幕！送府城鑰匙圈
大苑子「台南車站1936店」全新開幕，獨家推出「台南柳丁春烏龍」大杯80元、「橙光酪梨」中杯80元。今10月21日，購買台南柳丁春烏龍2杯，即贈「府城限定品牌鑰匙圈」乙個；10月22日至11月1日，任購2杯飲品，即贈「大苑子品牌保冷袋」乙個（每人每次限購2組、每日限量，贈完為止）
◾️大苑子全台南市門市，今10月21日最後一天，同步推出會員優惠，單筆消費滿200元，即贈「府城限定品牌鑰匙圈」。
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