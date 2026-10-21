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▲尼克這枚冠軍戒指主體採用白金精心打造，全戒鑲嵌近800顆圓形明亮式與祖母綠切割鑽石，搭配放射狀排列的藍色藍寶石，總重達22克拉。（圖／取自紐約尼克 X）

紐約尼克隊在主場麥迪遜廣場花園迎來2026-27賽季開幕戰，賽前正式舉行總冠軍戒指頒發與冠軍錦旗升起儀式，慶祝球隊睽違53年、自1973年以來的首座NBA總冠軍。儀式中由知名比佛利山莊珠寶商阿拉斯赫本（Jason Arasheben，品牌Jason of Beverly Hills創辦人）聯手尼克管理層打造的客製化冠軍戒受到矚目。開戒指鑲嵌近800顆鑽石，加上藍寶石其總重量達到22克拉，甚至在戒身首創精密機關，重現麥迪遜廣場花園的經典建築結構，展現這座世紀之城這一冠的經典和不凡。這枚冠軍戒指主體採用白金精心打造，全戒鑲嵌近800顆圓形明亮式與祖母綠切割鑽石，搭配放射狀排列的藍色藍寶石，總重達22克拉，完美呼應尼克隊經典的藍、橘、白配色。更令人驚嘆的是冠軍戒史上前所未見的微縮機關設計。首見的微縮球館外立面，只要輕輕轉動戒指內置機關，即可緩緩升起一座微縮版麥迪遜廣場花園標誌性外立面。取下戒頂後，內側完整復刻麥迪遜廣場花園極具辨識度的經典網狀穹頂。而旋開戒身，戒指內部更藏有球館下層看台與主場球場的精細立體微縮模型。此外，戒指處處蘊含奪冠歷史密碼，戒頂環繞每位奪冠球員的號碼與姓名；戒指側面刻有2026年份與金盃造型，獎杯內鑲嵌一顆0.16克拉圓鑽，象徵總決賽奪冠戰對陣聖安東尼奧馬刺隊完成的16分驚天大逆轉；戒圈內沿則鑲有16顆祖母綠切割鑽石，對應季後賽奪下的16場勝利；「世界冠軍」字樣更由69分重的圓鑽鑲嵌而成，紀念奪冠賽季合計拿下的69場勝績；內側還刻有紀念4勝1敗封王的「KNICKS IN FIVE」及象徵全隊犧牲自律守則的「10 WEEKS」奪冠信條。當隊長布朗森在全場球迷長達數分鐘的「MVP」歡呼聲中走上球場接過戒指後，他接過麥克風對看台深情告白，第一句話就展現十足的紐約客幽默：「尼克球迷們，你們好嗎？最重要的是，我想謝謝你們在第4戰沒有提早離場，我們真的由衷感激！」布朗森隨後感性說道：「我們贏下這一切，但如果沒有你們，我們根本不可能做到。這太不可思議了，真的是夢想成真。我知道全隊都為開啟新賽季感到興奮，大家都準備好翻篇了；但我只想說一件事：這座城市今年夏天所擁有的這份快樂，我們真的很想再來一次！謝謝你們，讓我們把冠軍錦旗升上去吧！」在典禮現場，尼克球團還特別補掛了一面紀念2025年NBA盃冠軍的榮譽錦旗。總教練布朗（Mike Brown）表示，希望球員能夠全然享受這一生可能僅有一次的偉大時刻，但也強調球隊不會沉溺於過去：「今晚過後還有漫長的賽季要打，球員們和球迷、家人一起經歷了這麼多，值得好好慶祝，但我們會專注於接下來的全新挑戰。」除了球員專屬的原版戒，品牌方也同步推出「尼克冠軍球迷專屬計畫」，提供包含吊墜、配飾與多款不同價位的紀念戒指；其中最頂級的球迷尊享紀念戒全球僅限量200枚，售價為19995美元，讓死忠紐約球迷也能一同收藏這座載入史冊的傳奇記憶。