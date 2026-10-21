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「民進黨贏麻了」 洪孟楷以「三麻」解讀最新民調

第二麻「麻木」 質疑民調太多讓中間選民失去感覺

第三麻「麻煩」 洪孟楷：呼籲藍營支持者出來投票

信民兩岸研究協會昨（20）日公布最新台北市長民調，民進黨參選人沈伯洋支持度50.3%，領先現任市長蔣萬安的33.3%，雙方差距達17個百分點。對此，國民黨立委洪孟楷直呼，如果照這個趨勢來看，「那民進黨贏麻了欸！」不只台北、新北，甚至全台都可以提前慶祝，接著更以「三麻」概括這份民調，分別是「肉麻、麻木、麻煩」。根據信民協會最新民調，沈伯洋支持度由9月的40.5%上升至50.3%，蔣萬安則由41.7%下滑至33.3%，雙方從原先蔣萬安領先1.2個百分點，轉為沈伯洋領先17個百分點。調查於10月14日至16日進行，有效樣本1075份，在95%信心水準下，抽樣誤差最大值為正負3個百分點。對此，洪孟楷昨上《大新聞大爆卦》表示，若真的照這份民調趨勢發展，「民進黨贏麻了」，甚至可以放鞭炮慶祝勝選；他隨後進一步提出「三麻」說法，首先是「肉麻」，這份民調讓沈伯洋取得大幅領先，某種程度上具有鼓舞綠營支持者的效果。不過洪孟楷也強調，無論如何都不能輕視任何數字，因為選戰已進入白熱化階段，原本對沈伯洋較陌生的綠營支持者已逐漸被喚醒、表態，這確實可能反映在民調變化上。洪孟楷接著指出第二個「麻」是「麻木」；過去民調建立在科學分析上，但如今家用電話使用情況與過往不同，各式民調又頻繁出現，若不同機構做出的結果差異太大，容易讓中間選民對民調產生疑問，甚至逐漸麻木。他也質疑，若一份民調本身具有足夠公信力，為何還需要特別拿其他媒體民調的結構來相互比較，並對其呈現方式提出疑問。最後一個則是「麻煩」。洪孟楷表示，距離投票日只剩下約1個多月，如果藍營支持者真的擔心這份民調最後成真，「麻煩當天風雨無阻都要出來投票」。他也提醒蔣萬安競選團隊，選戰進入最後階段後，不要每天跟著對手議題起舞，應按照既定節奏推動選戰，把該做的活動、政策及組織工作做好，並把支持者的票催出來。