這是第一次看到他身邊沒有布朗（Jaylen Brown），他的表現看起來不太行。

我是廣告 請繼續往下閱讀

被活塞史詩逆轉 塞爾提克吞難堪一敗

塔圖姆全場23投6中只攻下13分，另有4籃板與11助攻，還發生2次失誤，籃下放槍，包含7次三分出手全部落空，本場表現慘澹

塔圖姆成眾矢之的 球評：失去布朗他就不行了

前NBA球員維拉紐瓦也說，「這是第一次看到他身邊沒有布朗，他的表現看起來不太行。」另一位前NBA後衛西奧·平森（Theo Pinson）也附和道，「我只看到他在場上各種打鐵。」

波士頓塞爾提克今（21）日113：121輸給底特律活塞，還被對手上演開幕戰史上最大分差逆轉，當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum）全場23投6中只攻下13分，另有4籃板與11助攻，賽後招致不少批評，現任球評、前NBA球員維拉紐瓦（Charlie Villanueva）就開噴，「塞爾提克本場靠著新加入的喬治（Paul George）手感發燙，全場38分貢獻，一度領先多達22分，卻在第四節被翻盤，終場遭活塞8分逆轉，吞下開幕戰首敗，根據資深記者Brett Siegel統計，這是自1997-98賽季NBA進入逐回合技術統計時代以來，NBA開幕日史上最大分差逆轉。有別於新搭檔喬治全場狂飆7記外線、攻下38分、5籃板、3助攻與5抄截，，最糟糕的是，他在第四節僅得到2分，未能阻擋活塞發起的強勢反撲。賽後塔圖姆受到不少批評，球迷開噴塔圖姆幾乎成為活塞間諜，現任球評、塔圖姆前年季後賽因右腳阿基里斯腱斷裂缺陣，結果休養僅8個月重返賽場，休賽季老搭檔布朗離隊，他預計扛下所有進攻重任，結果首戰發揮不佳，成為眾矢之的。