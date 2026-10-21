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5人以上集體暴力滋事 最高判刑5年

未成年砸店父母也要賠 警方可預防性拘留青少年

500名軍人進駐米蘭 近200警受傷、損失逾百萬歐元

物價飆漲引爆民怨 南義卡車司機封路抗議

義大利北部多座城市上週末爆發示威暴力事件，大批年輕人砸毀商店、搶劫並攻擊警察，引發社會關注。義大利政府20日緊急通過新安全法令，新增「暴力參與示威罪」，違者最高可處5年徒刑及2萬歐元（約新台幣74萬元）罰款，未成年人若參與破壞，父母也須承擔賠償責任。此外，政府將增派500名軍人進駐米蘭，並運用人工智慧（AI）及生物辨識技術追查蒙面滋事者。綜合路透社等外媒報導，義大利金融中心米蘭等北部城市上週末爆發大規模騷亂，部分示威者砸毀商店櫥窗、洗劫店面，甚至與警方發生激烈衝突。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在新法令通過後表示，破壞與偷竊並非革命行為，更不能被視為正當抗議，而是必須受到法律制裁的犯罪。根據新安全法令，若在示威活動中參與5人以上團體，並透過投擲石塊、爆裂物或使用棍棒等方式危害公共安全，最高可處5年徒刑及2萬歐元罰款。若滋事者刻意遮掩臉部、造成他人受傷，或集體造成大規模財物損害，刑責將進一步加重。梅洛尼也宣布，警方將運用生物辨識及AI技術，辨識躲在帽子、面罩後方的暴力滋事者。新法令另一項重點是強化未成年人的法律責任。若青少年參與破壞公共設施或私人財產，其父母須負擔相關賠償。地方政府可針對公車亭、交通號誌等公共設施損壞提出求償，私人財產受害者也可透過法院追討損失。此外，警方的預防性拘留權限將擴大適用於14至17歲青少年。即使尚未犯罪，只要有證據顯示可能危害公共安全，警方便可依法採取短期拘留措施，最長24小時。梅洛尼指出，此次米蘭騷亂中，部分參與者甚至年僅11歲，還有人受到社群媒體影片號召，前往街頭破壞、偷竊並拍攝犯罪過程。她表示，警方已攔查或逮捕330人，其中約半數為外籍人士，或具有移民家庭背景。為防範本週末預計舉行的示威活動再次演變為暴力衝突，義大利政府宣布增派500名軍人進駐米蘭，與警方共同執行維安任務，預計持續至2026年底。軍方將加強重要設施及敏感地點的安全防護，並協助監控高風險區域。梅洛尼表示，米蘭近期騷亂已造成近200名警察受傷，財物損失估計達100萬歐元。除了北部城市的示威暴力，義大利南部也因柴油價格及生活成本飆升，爆發卡車司機封路抗議，造成供應鏈運作受阻。部分義大利麵製造商被迫停產，農業團體也警告，運輸中斷可能導致蔬果腐爛。政府已承諾與運輸業者協商，提供進一步援助。梅洛尼坦言，政府理解年輕人面臨求職困難、薪資不足及缺乏未來發展機會等困境，但強調經濟壓力不能成為暴力的藉口。不過，反對人士批評，梅洛尼政府自2022年上任以來持續強化治安法規，卻未能有效解決犯罪與社會動盪背後的結構性問題。官方數據顯示，義大利監獄收容人數在過去4年間增加逾17%，約增加1萬人。隨著2027年義大利國會大選逐漸接近，物價上漲、民眾生活壓力及政府的強硬治安政策，預料將持續成為國內政治焦點。