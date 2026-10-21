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入黨20多年今轉藍 駱燕玲：忠於自己的政治理念

被問是否不滿挺張峻？駱燕玲回：跟游淑貞是好朋友

民進黨稱「她可能誤會了」 強調未強迫支持誰

花蓮政壇選前驚傳倒戈！原民進黨籍秀林鄉民代表會主席駱燕玲昨（20）日宣布退黨，隨後申請加入國民黨，並表態支持國民黨花蓮縣長參選人游淑貞。駱燕玲直言，無法認同民進黨花蓮縣黨部支持與自己政治理念不同的參選人，認為政黨應尊重基層黨員自主判斷，不能要求「照單全收」。而被問到是否針對無黨籍花蓮縣長參選人張峻？她則表示「我對張峻沒有意見，但我跟游淑貞是好朋友」。對此，民進黨花蓮縣黨部回應，這次縣長選舉並未提名人選，也沒有強制黨員支持誰，認為駱燕玲「可能誤會了」。由綠轉藍的駱燕玲昨表示，自己自2002年加入民進黨，長年在原鄉服務，認為基層黨員有自己的信念，政黨也應該容納不同聲音。駱燕玲在聲明中指出，對於民進黨花蓮縣黨部目前支持與自己政治理念不同的參選人，她無法認同。若縣黨部要推動支持特定人選，就應清楚向黨員說明理由、充分討論，並尊重基層黨員判斷，「不能要求大家照單全收」。駱燕玲聲明中也提到，面對自己無法認同的政治要求，選擇忠於理念，因此正式退出民進黨，「我的選擇，我自己負責；鄉親的託付，我堅持到底」。經媒體詢問，是否針對無黨籍花蓮縣長參選人張峻？駱燕玲則回應：「我對張峻沒有意見，但我跟游淑貞是好朋友。」而駱燕玲向民進黨提出放棄黨籍後，隨即申請加入國民黨，並繳交黨費，相關程序將由國民黨花蓮縣黨部呈報中央黨部。國民黨花蓮縣黨部也發出聲明表示歡迎，稱駱燕玲長年深耕原鄉、服務基層，對地方事務與鄉親需求具有實務經驗，尊重她經過慎重思考後做出的政治選擇。國民黨縣黨部並指出，駱燕玲已表達支持黨中央徵召的花蓮縣長參選人游淑貞，未來將透過溝通與合作，持續關注原鄉建設、交通安全、長者照顧、青年發展及文化傳承等議題。民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊則表示，這次花蓮縣長選舉因民進黨沒有提名人選，因此黨部本來就無法強制黨員一定要支持誰。黨部過去確實曾召開會議，邀請黨員及相關參選人表達對縣長選舉的看法，也徵詢黨部執委意見，但主要是透過討論取得共識，並沒有正式下令要求支持誰、不能支持誰。對於駱燕玲認為黨部要求基層「照單全收」，陳景豊表示，「她可能誤會了」，但民主進步黨本來就把「民主」放在前面，因此仍尊重駱燕玲最終選擇。