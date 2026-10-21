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▲黃宏軒被罵後火速道歉，並說自己只是表達個人感受，沒有任何立場。（圖／翻攝自Threads）

29歲男星黃宏軒近年靠BL劇《關於未知的我們》走紅，近日卻因批評選舉新聞太過「擾民」，遭到網友炎上。黃宏軒隨後火速刪文，坦言自己也認為部分措詞不妥，向大家道歉，他更加碼透露自己無法參加11月28日九合一大選一事：「因為近期變更戶籍地址，這次沒有投票資格。」試圖為風波緩頰。黃宏軒近日突然在Threads發文，抱怨自己頭好痛：「每天打開社群，鋪天蓋地都是政治新聞，按了一百個『沒興趣』還是一直跳出來。明明在選舉之前，幾乎一則相關內容都看不見，選舉一到，卻突然無所不在，真的很擾民。」黃宏軒更喊話，希望11月28日投票日趕快到來，讓這一切盡早結束：「打開社群是想看看有趣的事、吸收新的資訊，不是每天被這些喋喋不休的政治內容淹沒。」從他的字句可以看出，他對政治內容毫不關心，甚至極為討厭；雖然黃宏軒沒多久後就將該文章刪除，但還是被網友截圖轉傳，遭到炎上。網友紛紛抨擊黃宏軒的想法：「不要到時候不能投票了失去民主自由了，才悔不當初。不要覺得跟自己無關，股票、外交、地球村了跟每個人都有關」、「政治也是生活的一部份，用擾民來形容真的很不應該」、「生活政治息息相關，到底在頭痛什麼？民主自由成了擾民，是不是太舒適奢侈」、「建議你直接搬到沒有投票資格的國家」。針對外界的批評，黃宏軒昨（20）日也現身留言區回應：「可能我的措詞讓部分人感到不舒服了，不好意思。社群上大量推送政治相關內容，讓我感到有些壓迫，因此才有了那則貼文。發佈後，我重新思考了一下，覺得沒有必要特別發表這番言論，所以10分鐘後就刪除了。原本想表達的只是個人的社群使用感受，並沒有針對任何立場，希望大家能理解。」現年29歲的黃宏軒，2016年時拍電視劇《飛魚高校生》出道，後來到中國參加選秀節目《青春有你》，但在訓練期間曾因跳舞不慎摔斷腿，最終沒能在節目晉級、成團出道。但他陸續接拍了幾部中國出資的戲劇，包含《歸還世界給你》、《瑪麗蘇遇上傑克蘇》等，近年代表作則是參加實境節目《全明星運動會》第4季以及BL劇《關於未知的我們》。