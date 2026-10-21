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梁社漢排骨漲價！炸雞腿飯、椒麻雞飯貴7元 雞肉便當平均漲幅5%

八方雲集回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「梁社漢排骨長期承受原物料上漲壓力，雞肉原料、油品及包材均已上漲30%，豬價也上漲17%，我們已努力吸收成本長達2年，非常抱歉努力仍有不足，不得不先針對雞肉商品調整價格，懇請理解。」

▲八方雲集官方回應表示長期承受原物料上漲壓力，不得不先針對雞肉商品調整價格。（圖／梁社漢排骨www.buygood.com.tw）

民眾的荷包又要哭哭了！八方雲集集團旗下的「梁社漢排骨」凍漲2年撐不住通膨，炸雞腿飯、椒麻雞飯變貴7元，雞肉便當系列漲價4～7元，平均漲幅約5%。擋不住通膨，「梁社漢排骨」針對雞肉便當系列漲價，平均漲幅約5%：◾️128元→135元：變貴7元、漲幅5.5%◾️95元→99元：變貴4元、漲幅4.2%◾️138元→145元：變貴7元、漲幅5%◾️128元→135元：變貴7元、漲幅5.5%◾️110元→115元：變貴5元、漲幅4.5%◾️110元→115元：變貴5元、漲幅4.5%官方進一步說明，「像是炸雞腿飯由128元調整為135元，即便調整後，目前售價仍低於其他連鎖品牌商品。」尤其，豬肉漲超過17%「我們還在撐，真的很努力了」，盼請各界理解。