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中華職棒2026年台灣大賽戰況緊繃，中信兄弟隊（CTBC Brothers）目前陷入0勝3敗被聽牌的絕對劣勢，昨晚賽後中信兄弟球團昨（20）發布公告，原訂於今（21）日第四戰發放的進場限量贈品《應援法批－是我兄弟款》，因配合廠商作業嚴重疏失，確認無法如期送達與發放，球團對此致歉，也祭出每人新台幣400元商品現金折價券作為補償方案，但依然難以平息球迷怒火。中信兄弟球團在公告中指出，球團於20日晚間7點接獲廠商通知，因廠商作業嚴重疏失，原訂於21日台灣大賽賽事發放的進場贈品《應援法批－是我兄弟款》，最終確認無法送達及發放。球團表示，接獲通知後已立即與廠商積極協調並研擬應變方案，但經多方評估後，仍無法確保贈品能如期送達並符合應有的品質標準。為維護球迷權益，球團最終決定調整原訂發放方式，改為提供面額新台幣400元的中信兄弟商品現金折價券乙張（使用期限至2027年12月31日止）作為本次應變措施的補償方案，並對此突發狀況造成球迷的不便與失望致上最誠摯的歉意。然而，這份補償公告曝光後立刻引發象迷集體炸鍋。許多球迷指出，第三戰進場能順利拿到實體法披，第四戰球迷花費相同甚至更高的票價，卻只能換到一張形同強迫再次消費的400元折價券，痛批「兩場待遇天差地遠、極不公平」。公告底下隨即湧入大量球迷留言宣洩不滿：「很多球迷就是為了法披才搶買票，結果廠商出包卻懲罰球迷？」、「為什麼不發兌換券讓大家日後憑票補領或補寄？」、「400元折價券是在打發乞丐嗎？商城400元能買到什麼東西？」、「球隊在場上打得一蹋糊塗，場下球團行政還跟著拉一坨大的」。在球隊面臨被橫掃淘汰邊緣的敏感時刻，贈品開天窗與補償配套不周，無疑讓黃衫軍的士氣與球迷觀賽體驗雪上加霜。