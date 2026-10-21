他季前尚未決定新東家時，曾親曝「如果尼克沒奪冠，原本打算前往紐約打球。」一席話讓他成為紐約公敵，本場罰球時，全場球迷高喊：「我們不需要你！」

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詹姆斯七六人首戰對尼克 上半場攻下5分

詹姆斯罰球 全場球迷竟喊：我們不需要你

更分享詹姆斯於2003年NBA選秀會，原本夢想是加入尼克，球鞋巨頭NIKE當時甚至在其合約中，加入被尼克選中、能獲得20%或30%額外獎金的細節，可惜最終事與願違。

41歲世界巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今（21）日加盟費城七六人首秀，作客前往衛冕軍紐約尼克主場，，隨著詹姆斯罰球落空，麥迪遜廣場花園全場歡聲雷動。七六人開幕戰就是作客上季衛冕軍尼克，這場眾所矚目的大戰，是詹姆斯生涯第24個球季、效力的第4支球隊，賽前他一身全黑西裝筆挺登場、開賽前還在記錄台上演經典的撒粉儀式。首節剩下3分23秒時，詹姆斯在禁區接獲隊友恩比德（Joel Embiid）傳球，攻下本季第一顆進球，上半場上陣18分鐘，5次投籃命中2球，攻下5分、4籃板與4助攻。值得注意的是，休賽季詹姆斯在尚未決定新東家時，被問到是否考慮尼克，他笑說，「如果尼克沒奪冠，今年夏天原本打算前往紐約。」結果本場上半場，當詹姆斯站在罰球線時，全場球迷竟齊聲高喊，「我們不需要你！」詹姆斯生涯雖然從未效力尼克，但他與這座城市過往就有許多緣分，除了季前一席話之外，前日ESPN資深記者Brian Windhorst，