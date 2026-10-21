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金州勇士隊將於明（22）日作客洛杉磯迎戰湖人隊，迎來2026-27賽季例行賽揭幕戰。然而在開打前夕，勇士球團公布了最新傷兵名單，剛以5年1.1億美元完成提前續約的23歲主力後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski），因雙側下背部痠痛確定缺席開幕戰。這不僅讓他上賽季全勤82場的鐵人紀錄戛然而止，也讓本就傷兵滿營的勇士戰力再遭沉重打擊。現年23歲的波傑姆斯基即將邁入個人生涯第4個NBA賽季，他在上賽季打滿全隊唯一的82場例行賽，是全聯盟僅有18位達成全勤壯舉的球員之一，堪稱勇士陣中出勤率最高、最穩定的後場核心。然而，波傑姆斯基近期飽受雙側下背部痠痛困擾，已連續缺席勇士最近3天的球隊訓練。球團原本將他列為出戰成疑（questionable），但在開幕戰前夕經過醫療團隊評估後，正式宣布將他移出出賽名單。波傑姆斯基的新賽季首秀被迫延後，勇士教練團預計將由梅爾頓（De'Anthony Melton）頂替其先發空缺，與柯瑞（Stephen Curry）搭檔後場，熱身賽發揮亮眼的威廉斯（Brandon Williams）也將分擔更多上場時間。相較於波傑姆斯基的缺席，日前在公開訓練中扭傷右腳踝的當家球星柯瑞則傳來好消息。柯瑞在傷兵名單中被列為大概率出戰（probable），預計將在對陣湖人的比賽中披掛上陣，出賽時間預估落在28至32分鐘左右；替補中鋒貝西（Charles Bassey）則因右側髕骨肌腱病變出戰成疑。隨著波傑姆斯基高掛免戰牌，勇士開季的傷兵名單已擴大至4名關鍵主力——老將巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）仍在復健嚴重的膝蓋傷勢，預計缺席數月；預定先發中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也因不明健康問題持續無限期缺陣。反觀對手湖人隊陣容相對齊全，休賽季引進的先發中鋒凱斯勒（Walker Kessler）手指傷勢已無大礙確定先發，僅板凳後衛塞克斯頓（Collin Sexton）出戰成疑。面對人員短缺的嚴峻考驗，勇士客場挑戰湖人勢必得面臨極大苦戰。