2026新北歡樂耶誕城確定開城日期！每年在新北市市民廣場、板橋車站站前廣場等周邊區域舉辦的「新北歡樂耶誕城」，今年確定將於11月13日正式開城，一路舉行到12月27日，共計45天。至於民眾們最關心的主題IP，搶先在網路上被爆出將是與卡娜赫拉合作，這也是繼2019年與卡娜赫拉合作之後又再次攜手。不過詳細情形，新北市觀光旅遊局表示，將於明（22）日14:30揭曉。
一年一度的新北歡樂耶誕城，堪稱是新北市年度盛事，展出地點包含新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園以及府中廣場，每年總攜手不同主題、IP角色，像是迪士尼、樂高，去年則是與LINE FRIENDS，今年被爆料，將與卡娜赫拉合作，《NOWNEWS今日新聞》記者在網路上搜尋，也有發現似乎是官方12小時前曾在網路上不小心披露，但又旋即封鎖該網頁之軌跡。不過全台民眾們也不需要太心急，詳細情況很快明（22）日14:30就會揭曉。
🟡「2026新北歡樂耶誕城」相關資訊：
日期：2026年11月13日至2026年12月27日
地點：新北市市民廣場、板橋車站周邊、府中廣場等區域
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日期：2026年11月13日至2026年12月27日
地點：新北市市民廣場、板橋車站周邊、府中廣場等區域