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▲實際搜尋，也有發現似乎是官方12小時前曾在網路上不小心披露、但又旋即封鎖該網頁的軌跡。（圖／翻攝網路）

▲2026新北耶誕城將從11月13日開城，圖為去年的主燈牆面。（圖／記者林調遜攝）

2026新北歡樂耶誕城確定開城日期！每年在新北市市民廣場、板橋車站站前廣場等周邊區域舉辦的「新北歡樂耶誕城」，今年確定將於11月13日正式開城，一路舉行到12月27日，共計45天。至於民眾們最關心的主題IP，搶先在網路上被爆出將是與卡娜赫拉合作，這也是繼2019年與卡娜赫拉合作之後又再次攜手。不過詳細情形，一年一度的新北歡樂耶誕城，堪稱是新北市年度盛事，展出地點包含新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園以及府中廣場，每年總攜手不同主題、IP角色，像是迪士尼、樂高，去年則是與LINE FRIENDS，🟡「2026年11月13日至2026年12月27日新北市市民廣場、板橋車站周邊、府中廣場等區域