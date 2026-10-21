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5藍委聯合掃市場 羅智強：不要讓蔣萬安孤軍奮戰

民調高低都有 羅智強：謝謝曹興誠幫蔣萬安催票

被問是否布局2028 羅智強：台北這戰有閃失就不用想了

台北市長選戰進入最後衝刺，國民黨台北市5名立委投入蔣萬安連任輔選，一行人今（21）日更一同前往市場掃街。其中，羅智強表示，這只是聯合掃街的第一站，接下來將把蔣萬安過去4年的政績與未來願景帶進各社區、市場，喊話「不要讓蔣萬安孤軍奮戰」。面對最新民調落後17％，他則表示，不論哪一份民調都會尊重參考，更反過來「謝謝曹興誠」替蔣萬安催票；至於外界將5名藍委集結解讀為替蔣萬安布局2028，羅智強直言，眼前最重要的就是台北市長選戰，「如果這一戰有閃失，任何人不用再去想什麼2028年了」。藍委徐巧芯、王鴻薇、羅智強、賴士葆、李彥秀今集結赴白蘭市場拜票，羅智強受訪表示，白蘭市場沒有什麼藍綠色彩，就是市民平常買菜、打理家庭所需的地方，因此今天來這裡，就是要向民眾說明，台北市需要一個「有政績、會做事、有願景的好市長」。他指出，蔣萬安這段時間遭遇「鋪天蓋地的霸凌跟攻擊」，他前一天甚至遇到一名民眾握住他的手，緊張到哭出來，表示很心疼蔣萬安。羅智強強調，公共政策的檢驗當然一定虛心受教，但若有些事情越過界線成為霸凌，「我覺得就大可不必了」。羅智強也說，台北市5名藍委一起投入輔選，本來就是「份內之事」，今天聯合掃市場只是第一場，接下來還會把蔣萬安過去4年的政績，以及對未來台北的願景規畫，帶到每一個社區、每一個基層、每一個市場，「一定要請大家不要讓蔣萬安孤軍奮戰」。被問到5名藍委馬不停蹄展開輔選，是否與近期民調結果有關？羅智強表示，「我這邊也要再次地公開地謝謝曹興誠」，並提到有民調顯示蔣萬安落後17個百分點，另有其他媒體民調顯示蔣萬安領先約8個百分點。羅智強說，無論哪一份民調，團隊都不會掉以輕心，每份民調都會尊重、參考。不過他質疑，若是由支持沈伯洋的相關人士所發布的民調，選民自然會自行判斷其可信度。他並表示，之所以「謝謝曹興誠」，是因為相關民調反而讓藍營看到沈伯洋及民進黨陣營投入的選戰資源與手段，並質疑「明明就是同一個系統、同一套人馬」，卻同時扮演不同角色。他強調，選民「眼睛是雪亮的」，會自行判斷。至於外界關注，5名藍委加入蔣萬安輔選團隊，再加上副市長等人，是否已經是在替蔣萬安布局2028總統大選？羅智強表示，現在所有人關切的應該是台北的未來，以及好的市政能不能延續。羅智強直言，「如果蔣萬安市長在台北市的這一戰如果有閃失的話，那事實上任何人不用再去想什麼2028年了」，這就是最根本的現實。因此現階段應回歸台北市長選戰，把這一戰打起來、守住台北，也是國民黨作為在野黨維持監督制衡力量的重要責任，並讓市民決定是否讓「有能力、有執行力，也不斷認真做事的市長」繼續為台北市政努力。