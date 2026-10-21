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美股主要指數前一交易日漲跌互見，台股今（21）日開高走高，以46454點開出，上漲161點，盤中漲勢擴大，指數上漲786.72點至47079.65點，重新站回47000點大關。權值股方面，台積電（2330）開盤上漲20元至2425元，盤中上漲25元至2430元，漲幅1.04%；鴻海（2317）上漲3.5元至245元；聯發科（2454）上漲75元至4225元；廣達（2382）上漲6元至326.5元；長榮（2603）則下跌0.5元至259元。美股主要指數前一交易日漲跌互見，道瓊工業指數上漲529.85點，收在52495.88點；標準普爾500指數上漲21.84點，收在7712.57點；那斯達克指數下跌6.07點，收在26424.82點；費城半導體指數下跌32.53點，收在11283.81點。