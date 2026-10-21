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國道爬坡道是什麼？全台設有28處

▲國道28處爬坡道路段一圖看。（圖/高速公路局官網）

國道爬坡道標誌怎麼看？行駛前、起點、終點都要留意

▲國道爬坡道路段標誌一次看。（圖/高速公路局官網）

走國道爬坡道別隨便超車！違規最重罰6000元

行經爬坡道路段時，記得不可任意變換車道或超車，其他車輛亦不得佔用或利用爬坡道超車，以免干擾車流及影響行車安全。如違規超車者，將依《道路交通管理處罰條例》第33條規定，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

為了維護國道行車安全和重要性，部分國道上坡路段最外側設置爬坡道，目前全台設有28處爬坡道，主要供車速低於最低速限車輛行駛。，提醒用路人千萬別跟荷包過不去。高公局表示，一般大型車輛如大貨車、聯結車及大客車等，由於車重較大、加速不易，在行經國道長陡上坡路段時，可能無法達到最低速限。為了降低車輛速差，並維持車流順暢與行車安全，高公局於部分國道上坡路段最外側設置「爬坡道」，主要用來讓車速低於最低速限的車輛使用。根據高速公路局官網資訊顯示，目前國道設有28處爬坡道路段。民眾行經國道爬坡道路段時，需留意沿線標誌與標線指示，通常爬坡道前150公尺繪設有「爬坡道150公尺」預告標誌，起點也會設有「慢速車靠右」告示牌，指示慢速車輛靠右行駛。在終點前，則會設有「爬坡道終點」告示標，提醒用路人爬坡道即將結束，部分路段另設有「限行大型車」等特殊管制規定，請依現場標誌行駛。但民眾如果另外，若在行經坡道上坡時蛇行前進，同樣可處600元以上、1200元以下罰鍰。高公局最後呼籲民眾，行經國道爬坡道路段時，應遵守車道使用規定，勿任意變換車道或利用爬坡道超車，並留意前後車輛速差、保持安全距離，共同維護國道行車安全與順暢。