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福勝亭：開運豬排定食168元剩4天！套餐優惠抽千元7-11商品卡

《NOWNEWS今日新聞》記者認為，這次活動不用出示優惠券、也免會員，現場直接點餐就「現省61元」很划算，更比每月「激安週」199元還便宜，推薦消費者把握時間再吃一波。

▲福勝亭「開運豬排定食168元」20週年慶優惠剩4天。（圖／記者蕭涵云攝）

福勝亭「超值加價購」優惠！

SUKIYA「牛肉鹽醬蔬菜丼」今10月21日開賣！

小資族月底省錢優惠別錯過！福勝亭20週年慶大回饋倒數4天至10月24日，免優惠券、免會員吃開運豬排定食只要168元好划算；福勝亭表示，再推薦套餐超值加價購百事可樂系列飲品，消費登錄抽獎1000元7-ELEVEN商品卡。SUKIYA今天10月21日開賣「牛肉鹽醬蔬菜丼」新品一覽。福勝亭慶祝20週年大回饋，官方表示，（原價230元）。而且福勝亭定食都會附上日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用自助吧提供白飯、高麗菜絲、味噌湯免費無限續加吃到飽。提醒大家，適用於內用、外帶及外帶線上訂購，外送平台不適用；優惠不併用；限定定食不可更換品項，實際供應依門市公告為準。福勝亭同步還有「超值加價購」套餐優惠，加購百事可樂系列飲品，登錄門市消費發票參加抽獎，即日起至10月24日：◾️A餐（原價310元）。◾️B餐（原價320元）。◾️C餐（原價330元）。抽獎獎品：7-ELEVEN商品卡1000元 × 20名福勝亭餐飲現金券1000元 × 20名提醒大家，每張發票限登錄一次，須包含「百事可樂」字樣；將符合資格的消費發票登錄至google表單，完成發票登錄，即可參加抽獎；登錄時間10月26日23:59前截止，逾時不候。SUKIYA全新推出「牛肉鹽醬蔬菜丼」，主打すき家經典牛肉，搭配有黑胡椒香氣之鹹香鹽醬的爽脆高麗菜，10月21日起中碗「牛肉鹽醬蔬菜丼」139元開賣。