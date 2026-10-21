小資族月底省錢優惠別錯過！福勝亭20週年慶大回饋倒數4天至10月24日，免優惠券、免會員吃開運豬排定食只要168元好划算；福勝亭表示，再推薦套餐超值加價購百事可樂系列飲品，消費登錄抽獎1000元7-ELEVEN商品卡。SUKIYA今天10月21日開賣「牛肉鹽醬蔬菜丼」新品一覽。
福勝亭：開運豬排定食168元剩4天！套餐優惠抽千元7-11商品卡
福勝亭慶祝20週年大回饋，官方表示，即日起至10月24日倒數4天，「開運豬排定食」特價168元（原價230元）。
而且福勝亭定食都會附上日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用自助吧提供白飯、高麗菜絲、味噌湯免費無限續加吃到飽。
《NOWNEWS今日新聞》記者認為，這次活動不用出示優惠券、也免會員，現場直接點餐就「現省61元」很划算，更比每月「激安週」199元還便宜，推薦消費者把握時間再吃一波。
提醒大家，適用於內用、外帶及外帶線上訂購，外送平台不適用；優惠不併用；限定定食不可更換品項，實際供應依門市公告為準。
福勝亭「超值加價購」優惠！
福勝亭同步還有「超值加價購」套餐優惠，加購百事可樂系列飲品，登錄門市消費發票參加抽獎，即日起至10月24日：
◾️A餐「開運豬排定食＋涼拌小菜＋飲料」特價238元（原價310元）。
◾️B餐「開運豬排定食＋風味小菜＋飲料」特價248元（原價320元）。
◾️C餐「開運豬排定食＋現炸揚物＋飲料」特價258元（原價330元）。
抽獎獎品：
7-ELEVEN商品卡1000元 × 20名
福勝亭餐飲現金券1000元 × 20名
提醒大家，每張發票限登錄一次，須包含「百事可樂」字樣；將符合資格的消費發票登錄至google表單，完成發票登錄，即可參加抽獎；登錄時間10月26日23:59前截止，逾時不候。
SUKIYA「牛肉鹽醬蔬菜丼」今10月21日開賣！
SUKIYA全新推出「牛肉鹽醬蔬菜丼」，主打すき家經典牛肉，搭配有黑胡椒香氣之鹹香鹽醬的爽脆高麗菜，10月21日起中碗「牛肉鹽醬蔬菜丼」139元開賣。
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福勝亭慶祝20週年大回饋，官方表示，即日起至10月24日倒數4天，「開運豬排定食」特價168元（原價230元）。
而且福勝亭定食都會附上日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用自助吧提供白飯、高麗菜絲、味噌湯免費無限續加吃到飽。
《NOWNEWS今日新聞》記者認為，這次活動不用出示優惠券、也免會員，現場直接點餐就「現省61元」很划算，更比每月「激安週」199元還便宜，推薦消費者把握時間再吃一波。
提醒大家，適用於內用、外帶及外帶線上訂購，外送平台不適用；優惠不併用；限定定食不可更換品項，實際供應依門市公告為準。
福勝亭同步還有「超值加價購」套餐優惠，加購百事可樂系列飲品，登錄門市消費發票參加抽獎，即日起至10月24日：
◾️A餐「開運豬排定食＋涼拌小菜＋飲料」特價238元（原價310元）。
◾️B餐「開運豬排定食＋風味小菜＋飲料」特價248元（原價320元）。
◾️C餐「開運豬排定食＋現炸揚物＋飲料」特價258元（原價330元）。
抽獎獎品：
7-ELEVEN商品卡1000元 × 20名
福勝亭餐飲現金券1000元 × 20名
提醒大家，每張發票限登錄一次，須包含「百事可樂」字樣；將符合資格的消費發票登錄至google表單，完成發票登錄，即可參加抽獎；登錄時間10月26日23:59前截止，逾時不候。
SUKIYA全新推出「牛肉鹽醬蔬菜丼」，主打すき家經典牛肉，搭配有黑胡椒香氣之鹹香鹽醬的爽脆高麗菜，10月21日起中碗「牛肉鹽醬蔬菜丼」139元開賣。