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▲王心恬外型甜美有氣質，與姚元浩傳出已分手。（圖／翻攝自王心恬IG@candywang7446）

▲吳念平曾是代表台灣出賽的奧運游泳國手。（圖／翻攝自奧運泳將～吳念平Nienpin Wu～退休後的體育課FB）

男星姚元浩與名模王心恬情纏8年，自從2018年被拍到約會後，一直到今年初都還有往來互動，但近日疑似已分手，王心恬更傳出回歸前男友、退役游泳國手吳念平的懷抱。他與吳念平被抓包同一時間po出在新加坡濱海灣金沙酒店看夜景的照片，行蹤很一致。據《鏡週刊》報導，姚元浩與王心恬的8年戀情已在今年畫上句點。回顧兩人交往過程，2018年姚元浩被拍到溫馨接送女方，隨後大方承認戀情，王心恬卻始終以「好朋友」的身份稱呼他，不敢認愛。雖然小倆口平時不會公開在螢幕前放閃，但私下還是經常一起結伴跟朋友出遊，偶爾會出現在好友們的動態中。今年3月王心恬與姚元浩才和周湯豪、巫苡萱、胡釋安等人到北海道滑雪，當時在纜車上大合照，姚元浩跟王心恬就有同框，但他們刻意保持距離，坐在纜車兩側。而今年2月王心恬受訪時，被問到與姚元浩何時會結婚，她沒有否認對方男友的身分，只是說自己還沒打算結，也沒有被長輩催婚，畢竟她已經41歲了，家人都不會干涉她的生活。她當時也承諾如果有喜訊會對外分享，怎料兩人如今迎來分手局面，更令人訝異的是，王心恬還疑似與前男友吳念平復合。王心恬與吳念平曾在2011年左右展開交往，當時愛情長跑3年多，到了2014年時，卻一度爆出三角戀，王心恬被指劈腿吳念平的好友賴俊龍。當時王心恬否認，但確實因此事與吳念平的感情進入冷靜期，後來姚元浩的加入，才讓吳念平出局，怎料如今王心恬又回心轉意。而她與吳念平復合的跡象主要出現在限時動態上，王心恬這個月到新加坡參加F1賽車盛事，晚間在濱海灣金沙酒店看夜景，而她錄影的角度看起來與吳念平一致，兩人應該是一起去約會。另外，王心恬2024年11月到北極追極光時，吳念平也曬出極光的照片，隔年1月她到韓國旅遊，吳念平也拍下差不多的韓國燒肉與雪景，或許雙方聯繫一直都沒斷掉過。