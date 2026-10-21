我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）在今年休賽季轉戰費城76人隊後，選擇定居在紐約市，並在2026-27賽季期間搭乘直升機跨州通勤前往紐澤西與費城參加球隊訓練和比賽。這項宛如特務電影般的通勤方式，背後是由知名體育授權巨頭Fanatics贊助提供，但外界也隨即質疑此舉是否變相規避聯盟薪資上限。對此，NBA聯盟主席蕭華（Adam Silver）在節目上親自公開釋疑，明確表態：這項合作「完全適當且合乎規定」。從詹姆斯位於紐約市的住處開車前往76人位於紐澤西卡姆登（Camden）的訓練基地，單趟車程往往超過2小時。對於即將面對長達82場漫長例行賽的職業球員而言，長時間的通勤駕駛勢必會累積大量體能疲勞。而這項困擾全靠Fanatics創辦人魯賓（Michael Rubin）化解。Fanatics早在2024年就與詹姆斯簽署了多年代言合約，其中更特別設立條款，由贊助商直接提供直升機供詹姆斯搭乘出行。這項福利讓「詹皇」原本動輒2小時的單程通勤大幅縮短至30分鐘到1小時以內，不僅訓練後常能聽見直升機螺旋槳劃破球館上空的轟鳴聲，也讓隊友與記者們嘖嘖稱奇。詹姆斯日前受訪時對外界的關注一笑置之，淡淡表示：「我以前就搭過，這對我來說只是另一種交通工具而已。」由於直升機通勤成本極為昂貴，外界與部分球團開始質疑這項安排是否存在灰色地帶，甚至懷疑是否如同當年雷納德（Kawhi Leonard）與洛杉磯快艇隊的爭議事件一般，有透過第三方贊助變相補貼薪資以規避薪資上限的嫌疑。針對質疑，NBA聯盟主席蕭華在知名節目《麥克菲秀》（The Pat McAfee Show）受訪時給出了明確答案，徹底為這起爭議定調：「關於勒布朗搭直升機這件事，他和Fanatics簽有正式商業合約。如果合約的一部分是對方為他提供直升機，只要這純粹是Fanatics和勒布朗之間的合作協議，沒有任何球團介入其中，那麼這就完全合適，在聯盟規章上也絕對沒有任何違規問題。」蕭華進一步詳細解釋兩者的界線：「球團絕對不能參與或促成任何旗下球員與外部贊助商的簽約交易。如果由球隊私下牽線並承諾『薪資雖有上限，但我們會在場外安排其他公司跟你簽約』，那顯然就是在惡意規避薪資上限。但相反地，商業公司隨時都會主動找上球員，特別是像勒布朗這種等級的巨星，向來都有龐大的個人代言，直接與贊助商簽訂個人合約完全是球員的合法權利。」