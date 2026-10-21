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▲李明依能唱、能演還會主持。（圖／翻攝自臉書@李明依）

第61屆金鐘獎即將在10月23日、24日於台北流行音樂中心舉行，回顧過去得獎者，最年輕拿到最佳女主角的是李明依，她在24歲時以《把愛找回來》拿下金鐘視后，當年她才24歲，打敗前輩馬之秦、夏玲玲，而在1990相對保守的年代，李明依穿著一條七分牛仔褲就上台領獎，在當時掀起話題。李明依是金鐘獎最年輕的視后，上台領獎時不同於其他打扮華麗的女星，1990年，才24歲的她，穿著一條七分牛仔褲，配上白色襯衫和西裝外套，留著極短髮，完美襯托出漂亮的臉蛋。李明依上台時先道歉，「對不起，我還是穿了這條褲子，這是我第一部電視劇，也是第一次入圍，跟我很敬佩的兩位女演員，真的很興奮，非常感激評審鼓勵新人。」並表示，雖然是第一次，但相信不會是最後一次，感言非常振奮人心。不僅如此，李明依也在同年以專輯《是不是一定要我像你》入圍金曲新人，後來她也轉戰主持圈，發展相當多元，不過就在事業上升期時，李明依在1996年和美籍男友Peter結婚，但後續因男方外遇等問題，1999年開始打離婚官司，期間長達11年，直到2010年才正式離婚，為了「贖身」她花了超過2千萬元的訴訟費。李明依這麼多年來一直是敢做敢言，就如同當年她穿著牛仔褲上台領獎一樣，選舉將近，她也大方公開表態支持現任台北市長蔣萬安，掀起話題。