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▲劉小北（如圖）在《早春晴朗》中飾演給人暖男形象的「孫遠翥」，劇中不斷給女主角孫千鼓勵，然而最後卻因各種壓力憂鬱輕生，讓觀眾心疼不已。（圖／劉小北微博）

陸劇《嫁金釵》由田曦薇、閆桉主演，開播後話題不斷，並立刻登上Netflix熱播冠軍。其中有眼尖網友發現，劇中飾演「戚將軍」的劉小北相當眼熟，原來正是另一部夯劇《早春晴朗》的孫遠翥，連續兩部作品爆紅也讓他的人氣飆漲。劉小北在《嫁金釵》中飾演「戚將軍」戚仲愷，是男主角陸濯（閆桉 飾）的好兄弟，也是全劇少數開局便識破女主角阿醜（田曦薇 飾）真實身分的人，從一開始的對立到後來變成她的後援，兩人微妙的關係也掀起觀眾討論。有不少人發現劉小北相當眼熟，原來他正是在《早春晴朗》中展現暖男形象的「孫遠翥」，在劇中不斷給女主角孫千鼓勵，然而最後卻因各種壓力憂鬱輕生，讓觀眾心疼不已，直呼是全劇最意難平的角色。劉小北以古裝劇《贅婿》進入演藝圈，接連演出《追光的日子》、《致命遊戲》、《迎風的青春》等作品。擁有身高186公分的劉小北，外型相當亮眼，雖在戲裡大多演出男二，但顏值、品格總能和男主角抗衡，連續演出夯劇也讓更多觀眾注意到這位「寶藏演員」。隨著《嫁金釵》在網路上熱度飆升，網友們也表示：「我終於懂了什麼是真正的『劇拋臉』（演一部劇就換一張臉）」、「嫁金釵裡面還挺帥」、「我全看了然後我全沒認出來」、「這是一個人？」、「居然！完全沒認出來」、「古裝又更好看了。」