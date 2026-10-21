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半年前還是「唯一共主」 錢怡君直言：蔣萬安政治能量折損

曾認為殷瑋做得不錯 如今質疑團隊「不堪一擊」

台北市長選情倒數，媒體人錢怡君昨（20）日和媒體人謝寒冰對談時，直言蔣萬安短短半年內政治處境出現巨大變化，她半年前自己還真心認為蔣萬安是藍營「唯一共主」，當時在台北市的民調、滿意度甚至高達六成，如今不論最後能否連任，這一役都已讓蔣萬安「受傷非常大」，政治能量「對折再對折」。她甚至形容，蔣萬安現在已經「剩半條命」，而過去她認為表現不錯的幕僚殷瑋，面對這一波選戰攻勢似乎也顯得「不堪一擊」，空戰更已明顯失守。錢怡君昨上《寒梅Talk爆》時首先談及台中市長盧秀燕接下蔣萬安競總主委，她表示，盧秀燕目前仍被視為藍營2028重要人物，尤其年底卸任台中市長後沒有公職包袱，如今又出面替蔣萬安扛下選戰，「意思也很清楚嘛，她想要當共主嘛」，蔣萬安目前選情焦頭爛額，有盧秀燕出面協助，對蔣萬安而言當然是好事。話鋒一轉，錢怡君談到蔣萬安自身政治能量時更直言，「我講的是此刻的蔣萬安，不管他有選上還是沒有選上，他都已經『剩半條命』了啦。」她表示，這陣子的變化非常快，半年前她還真心認為蔣萬安是藍營「唯一共主」，當時民調、滿意度在台北市都相當高，「才半年，他現在不管有沒有選上台北市長，這一役看起來讓他受傷非常大，他的政治能量已經對折再對折」。謝寒冰則質疑，蔣萬安團隊是否需要進一步調整，尤其近期多次攻防看起來都是蔣萬安本人親自回應，而非由幕僚先處理，「我一直覺得滿怪」。錢怡君表示，過去幾個月蔣萬安聲望、民調都很高的時候，她認為殷瑋「做得不錯」，但如今選情快速變化，團隊的應變似乎有些「不堪一擊」。她特別點出空戰問題，直言「基本上蔣萬安是失守了」，尤其在Threads等年輕族群使用的平台，究竟要不要長長久久經營？