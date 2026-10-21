我是廣告 請繼續往下閱讀

年底選戰倒數38天，台北市民政局長陳永德昨深夜在社群發文「局爸回家了，也請假了」，更透露突然接到好友一通「神秘電話」，劈頭就問：「市長你挺誰？」陳永德沒透露答案，只說自己「沒說」，因為這代表的是「一個人的信任與團隊的努力」，引發外界關注萌生辭意？台北市長蔣萬安今（21）日澄清，陳永德的意思是在想最後階段要請辭全力輔選，但他說再討論，所以目前一切如常。陳永德上午受訪時說，他自己當民代28年，輔選的最高境界不是喊凍蒜就好。看他裡面的文章，他說：「海風湯浸台灣島，神雨護佑安萬民」，其實輔選的最高境界，安萬民。他沒有直接講蔣萬安，他說安萬民。多少歲月，多少年，我們還是一家人。所以，不是只有喊凍蒜凍蒜叫輔選，「這是我們輔選的最高境界，也是經驗的累積」。陳永德續道，他堅定支持，他是蔣萬安用的民政局長，當然堅定他的市長。而且他也跟民政團隊一起努力在12個區各個宮廟，把台北市的市政做好，讓民眾能夠安心。他就是堅定的支持蔣萬安，剛剛特別講那個詩句，已經把意思說得非常明顯。至於神秘朋友致電問他支持誰，他沒有直接說蔣萬安，陳永德解釋，不一定是蔣萬安陣營的所以才說神秘朋友，但他後面的詩句講得非常清楚。