薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）強度已來到巔峰，根據中央氣象署預報，即便最新路徑登陸台灣機率不高，但是周五（10月23日）可能靠近台灣，北部、宜花恐有風雨，全台本周末不少活動取消或是延期，包含沈伯洋「台北大洋流」車掃將延期，還有「2026天母搞什麼鬼」也將延期。
📍內湖、南港「台北大洋流」車掃：
民進黨台北市長候選人沈伯洋原定於2026年10月25日（週日）舉辦的內湖、南港「台北大洋流」車掃及大湖公園市政開講活動，已宣佈延期舉行，後續舉辦時間將另行公告。
📍「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華：
原訂這周五、周六登場的台北天母年度萬聖節活動，因應薔瑟颱風影響，主辦單位天母商圈發展協會宣布調整活動時間，將延期至10月25日、26日，也就是這周日、下周一。包含最受矚目的「百鬼夜行討糖」遊行、天母運動公園園遊會，以及250家配合店家的萬聖節討糖活動，全部皆順延兩天。「2026天母搞什麼鬼」最新調整如下：
◾百鬼夜行討糖時間：10月25日（周日）19:00出發
活動地點新光三越台北天母店、忠誠路二段至大葉高島屋
◾主活動園遊會時間：10月26日（周一）13:00至20:00
活動地點：天母運動公園
◾討糖店家配合時間：10月26日（周一）全天
活動地點：250家配合店家，糖果數量有限、發完為止。
原先預計10月24日周六在天母運動公園展區舉辦的「熱血音樂會」，也順延至下周一10月26日，節目表目前仍在調整中，主辦單位表示，將於10月21日公布最新表演時間。
📍2026清境火把節：
原定日期為10月24日、10月25日於南投清境國小舉辦，延期至10月30日（週五）、10月31日（週六） 舉行。
📍電影《黑球》泰坦搶先特別場：
榮獲坎城影展最佳導演獎與多倫多影展觀眾票選獎之電影《黑球》，原訂10月24日（六）舉辦，泰坦搶先特別場將延期至10月26日（一）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨台北市長候選人沈伯洋原定於2026年10月25日（週日）舉辦的內湖、南港「台北大洋流」車掃及大湖公園市政開講活動，已宣佈延期舉行，後續舉辦時間將另行公告。
原訂這周五、周六登場的台北天母年度萬聖節活動，因應薔瑟颱風影響，主辦單位天母商圈發展協會宣布調整活動時間，將延期至10月25日、26日，也就是這周日、下周一。包含最受矚目的「百鬼夜行討糖」遊行、天母運動公園園遊會，以及250家配合店家的萬聖節討糖活動，全部皆順延兩天。「2026天母搞什麼鬼」最新調整如下：
◾百鬼夜行討糖時間：10月25日（周日）19:00出發
活動地點新光三越台北天母店、忠誠路二段至大葉高島屋
◾主活動園遊會時間：10月26日（周一）13:00至20:00
活動地點：天母運動公園
◾討糖店家配合時間：10月26日（周一）全天
活動地點：250家配合店家，糖果數量有限、發完為止。
原先預計10月24日周六在天母運動公園展區舉辦的「熱血音樂會」，也順延至下周一10月26日，節目表目前仍在調整中，主辦單位表示，將於10月21日公布最新表演時間。
📍2026清境火把節：
原定日期為10月24日、10月25日於南投清境國小舉辦，延期至10月30日（週五）、10月31日（週六） 舉行。
📍電影《黑球》泰坦搶先特別場：
榮獲坎城影展最佳導演獎與多倫多影展觀眾票選獎之電影《黑球》，原訂10月24日（六）舉辦，泰坦搶先特別場將延期至10月26日（一）。