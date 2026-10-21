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馬紹爾6家企業參與「高雄國際食品展」

外交部長林佳龍昨（20）日中午在外交部設宴，歡迎馬紹爾群島共和國天然資源暨商業部長慕樂（Anthony Muller）伉儷及訪問團一行。林佳龍表示，此次慕樂部長訪台，將出席台馬「經濟合作協定」（ECA）聯合委員會首次會議，象徵台馬雙邊經貿合作邁入新的里程碑。台灣期盼透過ECA進一步推動雙邊貿易、投資及產業合作，並協助馬紹爾優質商品拓展台灣及國際市場，將兩國深厚友誼轉化為共同繁榮的力量。林佳龍表示，距離上次與慕樂部長見面已相隔6個月，此次再次與遠道而來的老朋友相聚，格外感到親切。他回顧，今年四月曾率領經貿投資考察團訪問馬紹爾群島，除了召開雙邊ECA籌備會議，也舉辦由慕樂部長主持的「馬國投資商機說明會」，為深化雙邊經貿合作奠定基礎。此次慕樂部長再度來台出席ECA聯合委員會首次會議，也象徵雙方經貿合作持續向前推進。林佳龍指出，為協助馬紹爾優質商品拓展市場，慕樂部長此行也將出席「高雄國際食品展」開幕典禮，馬紹爾共有6家企業參展。他期待以台灣作為平台，促成更多企業合作，讓馬紹爾的特色產品走向世界，進一步拓展雙邊經貿交流與合作機會。林佳龍強調，結合政府與民間力量，發揮台灣在產業、科技及發展經驗上的優勢，協助友邦發展經濟、創造就業，讓雙邊關係走向互利共榮，一直是台灣推動「總合外交」及「榮邦計畫」的重要目標。台馬雙方從農漁業發展、糧食安全到經貿投資的各項合作，正是這項理念的重要實踐。展望未來，林佳龍表示，台灣與馬紹爾群島將持續攜手，以合作創造繁榮，為兩國人民帶來更大的福祉。