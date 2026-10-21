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韓國推2兆韓元融資擔保 助半導體供應商擴產

台積電帶動供應鏈成長 韓媒讚台灣產業生態系

韓國也有成功案例 但產業仍過度集中

籲三星、SK海力士分享成長紅利 不能只靠兩大巨頭

全球半導體產業持續蓬勃發展，但韓國媒體警告，若產業成長紅利只集中在三星電子及SK海力士兩大企業，恐難以維持長期競爭力。韓媒近日發表社論，以台灣台積電為核心的半導體供應鏈為例，指出台灣不僅擁有晶圓代工龍頭，還培育出聯發科、聯電及日月光等國際級企業，呼籲韓國政府與大型企業加強扶植本土供應商，避免半導體產業過度依賴少數巨頭。韓國亞洲經濟日報（The Asian Business Daily）20日發表社論指出，韓國政府、SK海力士及商業銀行19日共同安排規模達2兆韓元的融資擔保措施，協助半導體供應商取得資金，值得肯定。隨著三星電子及SK海力士擴大生產，相關材料、零組件及設備業者也必須投入大量資金，進行設備升級與技術研發。不過，韓媒強調，政府不能只著重降低企業融資門檻，更應確保資金能真正轉化為技術突破、量產應用及海外市場拓展，才能建立完整的產業競爭力。文章特別以台灣作為韓國借鏡的對象，指出台灣除了台積電，還有聯發科、聯電及日月光等在各自領域具備國際競爭力的企業。其中，台積電不僅向本土零組件供應商採購產品，也透過導入精密設備、提供技術指導及協助量產驗證等方式，支持供應商提升技術能力。這種合作模式讓中小型專業廠商得以持續成長，進而強化大型企業的競爭優勢，形成相互帶動的良性循環。韓媒認為，台灣已建立以台積電為核心、涵蓋晶片設計、晶圓代工及先進封裝等領域的完整產業生態系，這正是韓國仍須努力追趕的方向。文章指出，韓國並非缺乏供應鏈合作的成功經驗。例如韓美半導體（Hanmi Semiconductor）與SK海力士共同開發的熱壓接合設備（TC Bonder），便是支撐高頻寬記憶體（HBM）競爭力的重要技術。此外，Jusung Engineering、Daeduck Electronics及Wonik IPS等企業，也在韓國半導體產業發展中扮演重要角色。不過，韓媒認為，這些成功案例仍不足以縮小韓國與台灣在產業生態系上的差距，尤其在專業晶片設計、設計服務及先進封裝等領域，韓國仍需培育更多具國際競爭力的企業。韓媒建議，三星電子及SK海力士應讓供應商從產品開發初期就參與合作，並增加新技術在實際產線上驗證的機會，同時建立合理反映技術價值的採購價格機制，讓供應商也能分享產業成長成果。政府則應將政策成效的評估重點，從補助及融資規模，轉向本土技術的量產採用率與出口實績，並將扶植範圍擴大至第二、第三層供應商及新創企業。文章強調，半導體景氣熱絡時，正是投資下一代技術、培育專業企業的最佳時機，唯有提前建立完整供應鏈，才能在未來景氣反轉時維持競爭力。最後更直言，韓國不能繼續將半導體強國的未來，完全寄託在三星電子與SK海力士兩家公司身上。