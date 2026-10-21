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2場訪問形成反差 錢怡君：沈伯洋從容、蔣萬安不在狀態上

狠批「比以前當立委時還差」

台北市長選戰進入白熱化，媒體人錢怡君昨（20）日和媒體人謝寒冰對談時，分享自己近期分別在節目中近距離觀察民進黨候選人沈伯洋、現任市長蔣萬安的感受。她直言，若單就2場訪問來看，沈伯洋給她的感覺是「態度非常從容，很有自信」，反觀蔣萬安則顯得「匆忙、沒有自信，然後不在狀態上」，甚至比她印象中蔣萬安過去擔任立委時的表現還差。她認為，問題不一定只在蔣萬安本人，而是團隊沒有替候選人留下足夠時間休息、準備及調整狀態，「沒有給他一個很好的土壤去面對這麼混亂的挑戰」。錢怡君昨上《寒梅Talk爆》時被謝寒冰問到近2次分別向沈伯洋、蔣萬安提問的心得，錢怡君表示，沈伯洋在訪問當天提前抵達，除了有時間梳化，正式錄影前也能和現場人員閒聊、拍照，整體氣氛相當從容；錄影結束後，團隊也安排拜會新聞部主管、握手合照，「就像巨星來訪」，整套媒體行程規畫得相當完整。錢怡君隨後提到，相較之下，蔣萬安抵達後幾乎沒有梳化時間，進攝影棚時相當匆忙，錄影結束後又因趕著下一個行程，只剩一點時間與員工合照。她形容，自己甚至與蔣萬安一起在電梯口等候，整體感受就是「非常急促」，像是候選人一直被行程推著走。錢怡君指出，她理解候選人每天都有大量訪問、造勢及公開行程，但正因如此，團隊更應該替候選人安排足夠的準備時間。她認為，從這些小細節就能看出，「他的團隊沒有給他一個很好的土壤去面對這麼混亂的挑戰」。謝寒冰追問，2人給她最大的不同是什麼？錢怡君表示，「如果就那2場訪問來說」，沈伯洋態度非常從容、很有自信；蔣萬安則是匆忙、沒有自信，而且不在狀態上。錢怡君因此質疑，是不是蔣萬安沒有獲得足夠的準備與休息時間？沈伯洋從較早之前就開始密集接受媒體訪問，先從同溫層媒體開始，再逐步跨到其他平台，相較之下，蔣萬安可能顯得疲累、沒有休息好。她直言，就自己當天的觀察，蔣萬安「不在狀態內」，甚至比她印象中他擔任立委時的表現還差。謝寒冰也認為，蔣萬安團隊相對年輕，部分地方可能經驗不足，而蔣萬安已準備選舉一段時間，團隊在行程與時間安排上理應更加精準，「這點蔣萬安自己要檢討」。