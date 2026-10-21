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台北市長蔣萬安昨接受《新聞面對面》主持人謝震武和多名媒體人專訪，再被問到2028一事，蔣萬安重申他就是爭取連任，但由於始終沒有明確表態做滿4年，媒體人尚毅夫忍不住直言，「你可不可以有一個非常肯定的語詞講出來？」另名媒體人單厚之也說，「我支持盧秀燕，我不選2028講這句話很困難嗎？」蔣萬安今（21）日正式表態，一定會把接下來四年的任期做完，還會做得比第一任四年更好。蔣萬安昨接受資深主持人謝震武專訪，《新聞面對面》派出資深媒體人陳敏鳳、單厚之、尚毅夫、邱明玉和蘭萱5人搭配訪問。針對被問到是否對於2028預備，2028會不會披掛上陣？蔣萬安重申，他從沒有想過2028，他一直以來就是要爭取連任，拚這一次的連任，更說盧秀燕是非常值得信賴，且可承擔重任的人。不過由於蔣萬安始終沒有明確表態，媒體人尚毅夫直言，「你可不可以用一個非常肯定的語詞講出來？都是一個模糊跟問號？」蔣萬安則說，「我非常肯定啊！我很肯定盧市長她是一個值得信賴，而可以承擔重任的人。那我也講，我一定是把台北市做好，我現在就是全力的拚連任。這就是我現在最重要的責任。」媒體人邱明玉問「有盧蔣配的選項嗎？」，蔣萬安表示「我是要做台北市市長4年」，但尚毅夫則吐槽，市長當然說做好，但是他沒有聽到「做滿」這兩個字。如果連任的話做好，但會不會做滿？蔣萬安說，「我一定是把台北市長的角色把它做好，一定是把這四年把各項政績端出來讓市民來看」媒體人單厚之則建議，「2028理論上跟你是沒關係，除非你落選，落選要選2028總統也很困難？我支持盧秀燕，我不選2028講這句話很困難嗎？」蔣萬安則尬笑回應。