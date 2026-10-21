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▲鄧紫棋（右）與李榮浩（左）首次同台演唱新歌〈自由的你〉。（圖／鄧紫棋工作室提供）

鄧紫棋日前遭爆秘婚，不過她至今未對外回應，近日她擔任李榮浩「黑馬」巡迴演唱會天津站嘉賓，兩人首次同台演唱新歌〈自由的你〉。此次現身天津，鄧紫棋早在2個月前埋下彩蛋，當時她在天津舉辦個人演唱會，台上打趣說：「我會不會很快回來天津呢？」如今她果然以嘉賓身分回到天津。鄧紫棋驚喜擔任李榮浩「黑馬」巡迴演唱會天津站嘉賓，兩人首次同台演唱新歌〈自由的你〉，這首歌由鄧紫棋作詞、作曲，李榮浩擔任製作及編曲。為了將〈自由的你〉作為禮物送給鄧紫棋《I AM GLORIA》深圳收官站歌迷，兩人雖巡演行程滿檔，卻仍抓緊時間推進新歌製作，只為了帶給粉絲們意想不到的驚喜。歌曲上線後，李榮浩在微博曬出製作細節，包括兩版編曲、六版混音、三版母帶，堅持把關作品品質。鄧紫棋隨後發文，坦言深知巡演對時間、體力與心力的消耗，特別感謝李榮浩忙碌之中仍精益求精，讓趕在收官前送出新歌的心願得以實現。如今，鄧紫棋帶著〈自由的你〉登上李榮浩「黑馬」演唱會舞臺，詞曲作者與製作人首次同台合唱，充滿話題。鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會歷時三年，日前在深圳畫下圓滿句點，本輪巡演體育場場次共170場、連體育館共182場，寫下驚人世界紀錄，金氏世界紀錄也特別頒發「獨唱藝人演唱會單次巡演體育場專場數量最多」的證書。感情生活中，鄧紫棋則爆出與造型師男友Mark Ngai（魏俊傑）悄悄在紐約完婚，對於消息公司表示：「藝人的私生活，沒有回應。」沒有承認，也沒有否認。