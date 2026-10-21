AI飛速發展，連Google的面試規則也跟著改變，根據外媒揭露，Google正在調整軟體工程師的招募流程，開放應徵者在指定面試關卡使用Gemini協助寫程式，更將AI操作能力納入評分標準。未來想進Google當工程師，除了程式設計能力，會不會使用AI也可能成為錄取關鍵。
Google工程師面試開放使用Gemini
根據《Business Insider》報導，Google內部文件顯示，今年陸續推動多項工程師面試改革，其中最受矚目的就是開放AI輔助程式設計，讓應徵者能在面試過程中使用Google自家的Gemini。Google今年5月率先在美國部分團隊試行新制度，主要針對初階及中階軟體工程師，導入全新的「程式理解」（Code Comprehension）面試關卡。
與傳統要求應徵者從零開始撰寫程式不同，新制更重視閱讀既有程式碼、找出錯誤、改善程式效能等能力。應徵者可以使用Gemini協助分析，但面試官也會觀察其如何下達AI指令、判斷生成結果是否正確，以及能否修正AI產生的錯誤。但這不代表Google所有工程師面試都能使用AI，目前新制度仍屬試行階段，實際使用範圍須依各面試關卡規定。
Google要求工程師具備AI能力
報導指出，Google已將「AI熟練度」列為所有軟體工程師職缺的必要條件。除了入門職位之外，多數工程師職缺還須具備將AI整合至產品的能力。未來工程師不只要懂得寫程式，也必須知道如何運用AI提升效率、檢查AI輸出內容，以及判斷哪些工作適合交給AI處理。
Google招募副總裁Brian Ong證實，公司正在測試新的軟體工程師面試流程，包括評估應徵者的AI熟練度，目的就是讓招募方式更貼近目前工程團隊的實際工作模式。
Google有75%新程式碼靠AI生成
Google如此重視AI能力，其實與公司內部工作方式的改變有關。Google執行長Sundar Pichai今年4月曾透露，Google約75%的新程式碼已由AI生成，再交由工程師審查確認，相較2025年秋季的50%明顯提高，除了應徵者能在指定關卡使用Gemini，Google也正測試讓面試官運用Gemini提高招募效率，包括透過Google Meet進行面試逐字稿整理、紀錄重點，以及協助撰寫符合職缺需求的面試評語。
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根據《Business Insider》報導，Google內部文件顯示，今年陸續推動多項工程師面試改革，其中最受矚目的就是開放AI輔助程式設計，讓應徵者能在面試過程中使用Google自家的Gemini。Google今年5月率先在美國部分團隊試行新制度，主要針對初階及中階軟體工程師，導入全新的「程式理解」（Code Comprehension）面試關卡。
與傳統要求應徵者從零開始撰寫程式不同，新制更重視閱讀既有程式碼、找出錯誤、改善程式效能等能力。應徵者可以使用Gemini協助分析，但面試官也會觀察其如何下達AI指令、判斷生成結果是否正確，以及能否修正AI產生的錯誤。但這不代表Google所有工程師面試都能使用AI，目前新制度仍屬試行階段，實際使用範圍須依各面試關卡規定。
報導指出，Google已將「AI熟練度」列為所有軟體工程師職缺的必要條件。除了入門職位之外，多數工程師職缺還須具備將AI整合至產品的能力。未來工程師不只要懂得寫程式，也必須知道如何運用AI提升效率、檢查AI輸出內容，以及判斷哪些工作適合交給AI處理。
Google招募副總裁Brian Ong證實，公司正在測試新的軟體工程師面試流程，包括評估應徵者的AI熟練度，目的就是讓招募方式更貼近目前工程團隊的實際工作模式。
Google有75%新程式碼靠AI生成
Google如此重視AI能力，其實與公司內部工作方式的改變有關。Google執行長Sundar Pichai今年4月曾透露，Google約75%的新程式碼已由AI生成，再交由工程師審查確認，相較2025年秋季的50%明顯提高，除了應徵者能在指定關卡使用Gemini，Google也正測試讓面試官運用Gemini提高招募效率，包括透過Google Meet進行面試逐字稿整理、紀錄重點，以及協助撰寫符合職缺需求的面試評語。