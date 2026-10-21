41歲世界巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）新東家首秀就打34分鐘，攻下14分、9籃板與7助攻，維持全能發揮，率隊106：100擊敗尼克。

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詹姆斯上半場5分 七六人半場領先

詹皇領軍全能發揮

七六人開幕戰就贏球

喬治狂砍38分 塞爾提克卻被22分大逆轉吞敗

▲今年休賽季轉戰綠衫軍的9屆全明星前鋒喬治（Paul George）迎來夢幻首秀，全場狂飆7記三分球猛砍38分，創下塞爾提克隊史球員首秀最高得分紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

NBA（10/21）開幕戰賽果總覽

賽事 結果 勝隊最高分 敗隊最高分 費城七六人 @ 紐約尼克 七六人 106, 尼克 100 馬克西（Tyrese Maxey）28分 布倫森（Jalen Brunson）21分 底特律活塞@ 波士頓塞爾提克 活塞 121, 塞爾提克 113 康寧漢（Cade Cunningham）22分 喬治（Paul George）38分 奧克拉荷馬雷霆 @ 聖安東尼奧馬刺 雷霆 -, 馬刺 - - -

NBA開幕戰今（21）日登場，重頭戲是費城76人作客衛冕軍紐約尼克，另外底特律活塞克服22分落後，上演開幕戰史上最大分差逆轉好戲，121：113擊敗波士頓塞爾提克，《NOWNEWS今日新聞》為讀者持續整理NBA開幕戰比賽結果。比賽開局，主場作戰的尼克展現衛冕軍強勁氣勢，在主將唐斯（Karl-Anthony Towns）與布倫森（Jalen Brunson）帶領下迅速建立領先優勢。七六人進攻端則主要依靠馬克西（Tyrese Maxey）的突破以及恩比德（Joel Embiid）在禁區的牽制力維持分差。迎來七六人生涯首秀的詹姆斯在上半場受到尼克嚴密包夾與防守壓制，出手次數受限，半場僅拿下5分，不過仍透過助攻帶動隊友外線進攻。半場結束前，七六人靠著馬克西與替補陣容的連番得分追近比分，暫時以4分落後進入中場休息。第三節，七六人靠詹姆斯穿針引線，搭配馬克西外線開炮，單節打出28：19攻勢逆轉，末節甚至一度取得9分領先，但尼克唐斯最後3分鐘連續投進2顆外線，將比分追近至2分差，隨後恩比德外線、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）罰球2罰1中，拉開至6分差。讀秒階段，尼克先靠布倫森切入攻下2分，剩下15秒尼克再進攻，布倫森遭到布朗影響，外線投出大麵包，詹姆斯2罰俱中，七六人終場106：100擊敗尼克，開幕戰客場就贏球。數據方面，七六人以馬克西28分全場最高，另有4籃板與5助攻，布朗19分、8籃板與6助攻，詹姆斯14分、9籃板與7助攻，恩比德13分、11籃板、6助攻、2抄截與3火鍋。落敗的尼克則以布倫森21分最高，唐斯19分、12籃板。今年休賽季轉戰綠衫軍的9屆全明星前鋒喬治（Paul George）迎來夢幻首秀，全場狂飆7記三分球猛砍38分，創下塞爾提克隊史球員首秀最高得分紀錄。然而，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）全場手感極度冰冷僅拿13分，塞爾提克在下半場領先多達22分的優勢下遭到活塞強勢逆轉，終場以113：121吞下開門黑。