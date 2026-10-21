我是廣告 請繼續往下閱讀

2026新北耶誕城搶先曝光！卡娜赫拉進駐板橋

▲新北耶誕城官網昨晚疑不慎公開，佈置示意圖、活動日期全提前流出。（圖／翻攝畫面）

地標「竹筍」變身粉紅兔兔熱氣球！P助、粉色耶誕樹萌翻

▲▼2026新北耶誕城和「卡娜赫拉的小動物」聯名，電腦示意圖疑提前曝光。（圖／翻攝畫面）

眾人暴動「終於有興趣」！板橋人也想朝聖

▲2026新北耶誕城和「卡娜赫拉的小動物」聯名，巨星演唱會日期是12月12日、12月13日。（圖／翻攝畫面）

板橋人這次真的要塞爆了！2026新北耶誕城將在11月13日正式開城，新北市觀光旅遊局原先預計明（22）日下午2時30分公佈今年聯名主題，不過官網疑似意外流出宣傳圖，，對此新北市觀光旅遊局僅表示，將於明（22）日14:30揭曉，眾人則誓言今年要排除萬難擠進「粉紅地獄」。今年新北耶誕城勢必大塞車，新北市觀光旅遊局原預計10月22日下午2時許公開聯名主題，但網路上已搶先流出官方宣傳示意圖，新北耶誕城官網介紹也不小心洩漏資訊，提及「跟著卡娜赫拉的小動物一起出發」，可確定今年新北耶誕城就是滿滿卡娜赫拉沒錯。從提前流出的電腦示意圖來看，今年耶誕城佈景相當壯觀，，還有萌度爆表的拍立得造景，粉色系的耶誕樹也讓人興奮。卡娜赫拉耶誕城隨即讓眾人陷入瘋狂：「十多年來，終於有一次我有一點點興趣的耶誕城了」、「身為板橋人一次耶誕城都沒去過，天哪難得新北耶誕城有我喜歡的卡娜，我要瘋了」、 「交通會癱瘓欸 」、「11、12月的假日都要被困在板橋了」。🟡「日期：2026年11月13日至2026年12月27日地點：新北市市民廣場、板橋車站周邊、府中廣場等區域