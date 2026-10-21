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台北市長蔣萬安昨接受年代新聞面對面主持人謝震武等媒體人訪問，引起外界討論，曾任台北市長的前總統陳水扁被網友問到，任內最滿意的政策？對此，陳水扁今（21）日模仿「萬安體」回應，並將原本是謝震武的照片P成他的樣子，搞笑稱「阿扁的回答跟你的題目有沒有搭？」有網友在社群媒體中詢問陳水扁，「當年你在擔任台北市長的時候，你認為你最滿意的市政是什麼？」陳水扁也模仿「萬安體」回應，「我知道脆友要問什麼，阿扁覺得，當然在整個宣傳上，阿扁要加強力道」。陳水扁說，「其實在市政推動上面，我們花很多時間；又或者是那些會期、預算會議，所以很多政策上宣傳的東西，市民可能沒那麼直接感覺到；又簡單來講，其實政績已經習慣成自然」。陳水扁續指，其實很多市民朋友都會跑來跟阿扁講，包括學生、年輕朋友，還有通勤族，他們其實都覺得，現在捷運很方便，像那一年通車的木柵線，大家也覺得中間的距離變得很方便，「所以...（太多贅字，以下省略）其實...其實...，包括...包括...所以，所以...包括，其實...，所以...其實...包括...，包括...以上這一些就是在市政上面，希望能讓市民感受到最有感的東西」。