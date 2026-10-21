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強颱薔琵持續逼近，預計周五、六（23至24日）上半天影響台灣最明顯。台北市長蔣萬安今（21）日直言，因為隨時還可能各項變化，屆時都是依照原本的作業流程，讓北北基桃4縣市一起討論，至於是否停班課，還是要到最後密切掌握最新動態來做決定。蔣萬安說，現在還在密切關注颱風動向跟最新雨勢風勢，它隨時還可能有做各項變化，所以持續密切關注。屆時就是依照原本的作業流程，基北北桃4縣市一起來討論。蔣萬安續道，還有點時間，但是他想先做各項防颱整備，至於是否停班課，還是要到最後，密切掌握最新動態來做決定。