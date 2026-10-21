強颱薔琵持續逼近，預計周五、六（23至24日）上半天影響台灣最明顯。台北市長蔣萬安今（21）日直言，因為隨時還可能各項變化，屆時都是依照原本的作業流程，讓北北基桃4縣市一起討論，至於是否停班課，還是要到最後密切掌握最新動態來做決定。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蔣萬安說，現在還在密切關注颱風動向跟最新雨勢風勢，它隨時還可能有做各項變化，所以持續密切關注。屆時就是依照原本的作業流程，基北北桃4縣市一起來討論。 蔣萬安續道，還有點時間，但是他想先做各項防颱整備，至於是否停班課，還是要到最後，密切掌握最新動態來做決定。 相關新聞 避答做滿市長挨轟「落選2028跟你無關」 蔣萬安終於承諾做滿4年後院失火？民政局長說不出「市長挺誰」 蔣萬安：他考慮請辭輔選民調輸沈伯洋17%！蔣萬安不認輕敵 蘭萱吐槽：洋流已兵臨城下蘭萱辣問「你不敢去綠媒專訪？」 蔣萬安：我還有很多市政要推進 蘇柏銓編輯記者入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...作品集 薔琵台灣蔣萬安北北基桃停班課