我是廣告 請繼續往下閱讀

時間 球隊與對手 比賽結果 出賽時間 個人數據 投籃命中率 戰況亮點 2003年10月29日 騎士 vs 國王 騎士 92-106 國王（落敗） 42分鐘 25分、6籃板、9助攻、4抄截 60.0%（12投20中） 生涯NBA首秀，面對當時西區強權國王隊，以極高效率攻下25分，展現超乎年齡的控場視野與身體素質。 2010年10月26日 熱火 vs 塞爾提克 熱火 80-88 塞爾提克（落敗） 43分鐘 31分、4籃板、3助攻、1抄截、2阻攻 47.6%（10投21中） 組成三巨頭後的首場例行賽，個人單場轟下31分，但團隊默契仍在磨合，全場出現多達8次失誤，最終不敵塞爾提克。 2014年10月30日 騎士 vs 尼克 騎士 90-95 尼克（落敗） 43分鐘 17分、5籃板、4助攻 33.3%（5投15中） 「回家」後的首場例行賽，全場氣氛極度狂熱，但個人手感冰冷並伴隨8次失誤，為歷次轉隊首秀中表現最掙扎的一場。 2018年10月18日 湖人 vs 拓荒者 湖人 119-128 拓荒者（落敗） 37分鐘 26分、12籃板、6助攻、1抄截 56.3%（9投16中） 紫金軍團首秀，開賽連兩次抄截後的大力灌籃迅速炒熱氣氛，繳出26+12的雙十成績，惟球隊外線失準無緣逆轉。



「詹皇」詹姆斯（LeBron James）迎來加盟費城76人的正式例行賽首秀，作客衛冕軍紐約尼克。征戰聯盟長達24個賽季的詹姆斯，此役不僅再度改寫歷史紀錄，更在終場讀秒階段強摘關鍵防守籃板、穩穩罰進致勝兩球，全場得到14分9籃板7助攻，率領76人以106：100上演逆轉秀，一舉粉碎長達20餘年的轉隊首戰不勝魔咒。回顧詹姆斯傳奇的職業生涯，個人能力無庸置疑，但過去只要身披新戰袍的第一場正式比賽，球隊結果往往以落敗收場；2003年騎士首秀，生涯初登場繳出25分、6籃板、9助攻，球隊以92：106不敵國王；2010年熱火組成三巨頭，首戰飆出31分，但全場出現8次失誤，熱火80：88敗給塞爾提克；2014年重返騎士：重回克里夫蘭首戰手感欠佳僅得17分，騎士以90：95敗給尼克；2018年湖人首秀貢獻26分、12籃板，湖人仍以119：128惜敗拓荒者。在此之前，詹姆斯在所有效力新球隊的初登場累計吞下0勝4敗。如今在生涯第24個賽季、披上第4支球隊戰袍的起點，詹姆斯終於改寫劇本，奪下生涯轉隊初登場的首場勝利。本場比賽詹姆斯再度展現極高的球場影響力與經驗值。首節在球隊落後之際，他切入挑籃得手，命中加盟76人後的例行賽首球；第三節76人發動逆襲時，詹姆斯更演出震撼全場的空中接力暴扣與連續突破，個人連拿6分助隊吹響反攻號角。進入決勝第四節，尼克末段瘋狂反撲追至僅1分差。在最窒息的讀秒階段，尼克後衛布倫森追平三分出手未果，詹姆斯展現敏銳判斷力，強勢卡位摘下至關重要的防守籃板，並在被犯規後頂住客場巨大噓聲，穩穩兩罰俱中徹底宣判對手死刑。整場比賽，邁入生涯第24季、刷新NBA歷史紀錄的詹姆斯，以全能身手繳出14分、9籃板、7助攻的準大三元數據。隊友馬克西攻下全場最高的28分，布朗挹注19分，恩比德貢獻13分、11籃板，四巨頭合力克服次節雙位數落後，在詹姆斯的關鍵攻守引領下，漂亮攻克衛冕軍主場。