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▲閆桉古裝扮相不如時裝。（圖／翻攝自微博@嫁金釵）

▲閆桉在男團時期是門面擔當。（圖／翻攝自微博@嫁金釵）

▲閆桉（右下）在田曦薇面前總是很害羞的樣子。（圖／翻攝自微博）

田曦薇主演的大女主劇《嫁金釵》登上Netflix熱播榜冠軍，劇中田曦薇分飾兩角，千金「魏嬈」和夜香婦「阿丑」，上演替嫁戲碼精彩可期。不過男主角閆桉卻被批演技和顏值都配不上田曦薇，Threads上還有人說，戲很好看，但男主角的顏值讓他棄劇了。日前《嫁金釵》舉辦線下活動，閆桉穿上西裝帥出新高度，替他的古裝扮相雪恥，過去他在男團時期，甚至是顏值擔當。《嫁金釵》劇情主要講述跋扈千金魏嬈不願嫁給快死的世子，找來容貌相似的夜香婦阿丑替嫁，沒想到世子在大婚後醒來，魏嬈展開她的奪位計畫，和阿丑明爭暗鬥。田曦薇一人分飾兩角，整齣戲都在看她表演，其他角色都變得沒那麼重要，包括男主角閆桉，還有人說，《嫁金釵》看不下去全是因為閆桉太醜。然而，該劇日前舉辦線下活動，演員群換上時裝，田曦薇穿著挖肩小洋裝，盤起頭髮，閆桉則以西裝出席，完全不像劇中世子，平時做事狠戾，一見到老婆就變呆頭鵝，閆桉平日的劇宣發文，都稱田曦薇「細君」，就是老婆的意思，在活動上講起老婆2字，閆桉就害羞得不敢看田曦薇，讓網友笑說，他就像一個老實人娶了厲害媳婦，剛出新手村，就遇到了頂級魅魔。閆桉曾是男團PENTAGON的「門面」擔當，但因健康問題停工，2023年和Cube娛樂解除合作關係，他才正式以個人身分活動，回到中國發展，出演過《大夢歸離》及《月鱗綺紀》等古裝劇，出道10年，這是他第一次擔任男主角，就遇到田曦薇這樣電力十足的95花，花絮中許多害羞表情都真實到不行，還有很多劇迷說，閆桉怕是真的對田曦薇動心了。