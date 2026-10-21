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▲張凌赫在《逐玉》中，故意換衣服給田曦薇看，大秀背肌。（圖／翻攝自Netflix）

▲田曦薇主動把閆桉壓在床上，吻了上去。（圖／翻攝自Netflix）

開播日期：2026年10月16日

播出平台：優酷（Youku）、Netflix

集數：共30集

導演：楊龍

編劇：周末

改編原著：笑佳人同名小說《嫁金釵》

主要演員：

田曦薇 飾 魏嬈（阿丑）／君黛（一人分飾兩角：真千金魏嬈與假千金君黛）

閆桉 飾 陸濯（國公府世子）

其他演員：劉小北、潘珺雅、代高政、毛林林、崔奕、王一楠

劇情大綱：

承安伯府真千金魏嬈（田曦薇 飾）幼年時因變故流落市井淪為夜香婦。假千金君黛（田曦薇 飾）為了逃避嫁給重傷昏迷的國公府世子陸濯（閆桉 飾），設計逼迫容貌相同的魏嬈替嫁沖喜。魏嬈為籌措養母醫療費答應替嫁，不料新婚當晚陸濯奇蹟般甦醒，並對這位動機不純的「新婚妻子」產生戒備與試探。兩人在互相博弈的過程中漸生情愫，魏嬈憑藉聰慧解開身世之謎，並協助國公府化解危機，最終夫妻二人並肩作戰保家衛國。

中國女星田曦薇先前在古裝劇《逐玉》中，與張凌赫談戀愛，被對方勾著走，是毫無防備的傻大姐。這次在新劇《嫁金釵》中，田曦薇則反守為攻，主動向男主角閆桉出擊，在第6集迎來首場吻戲，她不僅撲倒閆桉，把他吻到意亂情迷，還學張凌赫在《逐玉》中的招式，小露香肩讓人看得害羞。田曦薇先前在《逐玉》飾演殺豬娘樊長玉，是個不諳世事的女孩，遇上張凌赫飾演的謝征後，才情竇初開，被對方一步步勾引，愛得無法自拔。當時謝征在樊長玉家養傷，就曾故意在她進門前，把衣服脫一半，露出肩膀，假裝在換衣服、實則是為了大秀肌肉，讓樊長玉看得小鹿亂撞。而田曦薇這次在《嫁金釵》也使出相同招式，閆桉飾演的陸濯闖進她房中想逼問事情，她故意躺在床上裝病，衣衫不整、小露香肩，假裝剛睡醒的樣子，讓閆桉瞬間臉紅，只能趕緊轉過身迴避。田曦薇飾演的魏嬈後來還一步步勾引陸濯，讓對方逐漸愛上她。她先是請求陸濯幫她畫要送給祖母的賀禮，接著又藉著握筆的機會，與陸濯有肌膚之親，最後還直接將陸濯推倒，曖昧地拿毛筆在他喉結畫上一隻蝴蝶，讓陸濯意亂情迷。陸濯本來還想推開魏嬈，罵她是詭計多端的女人，怎料魏嬈的臉越靠越近，還語氣曖昧地說：「郎君沒試過，怎知不好」，最後就將嘴唇貼了上去，成功把陸濯親到無法反抗，讓觀眾看得臉紅心跳，開玩笑說：「小田這是跟張凌赫學壞了，居然還會主動進攻」、「誰能抵擋這種眼神，還要先畫畫調情，小田真太會了」。