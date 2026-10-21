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▲傳出石頭（如圖）因高強度的巡演導致腰傷舊疾頻繁復發，再加上長時間無法陪伴家人，讓他有了離開五月天的念頭。不過消息遭相信音樂否認。（圖／五月天臉書）

五月天吉他手石頭昨日遭週刊爆料，因腰椎滑脫的舊疾頻頻復發，加上妻小都移居英國生活，萌生退團念頭，不過消息遭相信音樂否認。今（21）日凌晨，主唱阿信突在社群上發文，表示自從5525演唱會結束後，日子忽然不必再用倒數計算，「以前總覺得，五個人站在一起，才叫五月天。後來慢慢明白，能安心地各自生活，知道再見面時，身旁的位置還在，也是我們走了這麼遠，才得到的幸福。」五月天結束5525演唱會後，目前處於休團階段，今日主唱阿信在社群上發文透露現在的日子可以把一頓飯吃得慢一點、把一場覺睡得長一點、把那些總說「等忙完再說」的小事一件一件，暫時還給生活。阿信坦言以前總覺得五個人站在一起，才叫五月天，但後來慢慢明白，能安心地各自生活，知道再見面時身旁的位置還在。雖然文中未刻意闢謠，但不少粉絲一看秒懂，留言表示：「為什麼要在深夜弄哭我們，很想告訴你……今天的新聞不會影響到我們半分，因為在我們的心中，堅定相信五月天缺一不可」、「看到關於五月天的文好激動」、「這段字有洋蔥，我們都信石拔（爸）真的說算坐輪椅也會回來的」、「我們都知道，我們都要把自己照顧好。」而阿信也在貼文最後也提到：「下一次演唱會，或許不是在體育場，但一定會在我們最珍惜的你心裡！」根據週刊報導，傳出石頭因高強度的巡演導致腰傷舊疾頻繁復發，再加上長時間無法陪伴家人，讓他有了離開五月天的念頭，消息引起粉絲關注。不過針對退團傳聞，相信音樂昨日回應《NOWNEWS今日新聞》：「沒有這回事，五月天現在休息中，大電影即將和大家見面。」據悉，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會已完美落幕，他們將把歷時3年的巡演做成紀錄片，並以電影形式發布。