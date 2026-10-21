日本全日空航空（ANA）攜手《吉伊卡哇》推出首架主題彩繪機「吉伊卡哇彩繪機」（ちいかわジェット），將吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色搬上飛機，並投入日本國內線營運，首航從東京羽田機場飛往長崎。不只機身印有可愛角色，機艙內也準備了限定頭枕套、紙杯等設計，讓粉絲從登機開始就能感受《吉伊卡哇》的魅力。

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ANA《吉伊卡哇》彩繪機10/19首航　角色換上制服迎接旅客

ANA 推出的「吉伊卡哇彩繪機」採用波音 767-300ER 客機，機身以白色為底，搭配《吉伊卡哇》角色圖案。ANA 日前在東京羽田機場公開彩繪機，吉伊卡哇、小八貓及兔兔也換上航空工作人員制服現身，與彩繪機合影，模樣相當吸睛。

彩繪機於10月19日投入日本國內線營運，首航為東京羽田飛往長崎的 NH661 航班。機身兩側採用不同的角色設計，讓旅客從不同角度欣賞飛機，都能看到《吉伊卡哇》的可愛身影。

▲《吉伊卡哇》人氣角色小八貓、吉伊卡哇、兔兔換上ANA航空制服，分別化身副駕駛、空服員及機長，前方還擺放專屬登機證明書。（圖／翻攝自Aviation Wire）
▲《吉伊卡哇》人氣角色小八貓、吉伊卡哇、兔兔換上ANA航空制服，分別化身副駕駛、空服員及機長，前方還擺放專屬登機證明書。（圖／翻攝自Aviation Wire）
《吉伊卡哇》彩繪機不只外觀可愛　機艙內也有專屬設計

除了機身彩繪，ANA 也將《吉伊卡哇》元素帶進機艙，包含印有角色圖案的限定頭枕套，以及吉伊卡哇、小八貓、兔兔主題紙杯，讓搭乘彩繪機的旅客在飛行途中也能感受到聯名氛圍。不過，頭枕套屬於機上用品，旅客不能自行帶走。

至於台灣粉絲最關心的搭乘方式，目前「吉伊卡哇彩繪機」主要投入日本國內線，並非固定執飛單一航線，實際使用機型及航班仍可能依航空公司調度而變動。想要專程搭乘的粉絲，建議出發前先透過 ANA 官方網站確認最新航班資訊。

▲ANA 機組人員手持《吉伊卡哇》聯名角色玩偶合影，現場也展示彩繪機專屬宣傳看板，8名人氣角色一次亮相。（圖／翻攝自Aviation Wire）
▲ANA 機組人員手持《吉伊卡哇》聯名角色玩偶合影，現場也展示彩繪機專屬宣傳看板，8名人氣角色一次亮相。（圖／翻攝自Aviation Wire）
▲ANA《吉伊卡哇》彩繪機從東京羽田機場起飛，首航執飛前往長崎的NH661航班，展開日本國內線營運。（圖／翻攝自Aviation Wire）
▲ANA《吉伊卡哇》彩繪機從東京羽田機場起飛，首航執飛前往長崎的NH661航班，展開日本國內線營運。（圖／翻攝自Aviation Wire）
此外，ANA也規劃推出《吉伊卡哇》聯名周邊，讓吉伊卡哇、小八貓及兔兔換上航空制服，商品預計10月23日起陸續開賣。不過，周邊還沒開賣，台灣代購圈就先爆出爭議。

近日有代購業者向 ANA 詢問是否接受日本轉運倉地址，傳出官方回覆不接受轉運地址，引發其他代購及粉絲不滿，相關討論也在 Threads 持續延燒。


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林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

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