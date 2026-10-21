日本全日空航空（ANA）攜手《吉伊卡哇》推出首架主題彩繪機「吉伊卡哇彩繪機」（ちいかわジェット），將吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色搬上飛機，並投入日本國內線營運，首航從東京羽田機場飛往長崎。不只機身印有可愛角色，機艙內也準備了限定頭枕套、紙杯等設計，讓粉絲從登機開始就能感受《吉伊卡哇》的魅力。
ANA《吉伊卡哇》彩繪機10/19首航 角色換上制服迎接旅客
ANA 推出的「吉伊卡哇彩繪機」採用波音 767-300ER 客機，機身以白色為底，搭配《吉伊卡哇》角色圖案。ANA 日前在東京羽田機場公開彩繪機，吉伊卡哇、小八貓及兔兔也換上航空工作人員制服現身，與彩繪機合影，模樣相當吸睛。
彩繪機於10月19日投入日本國內線營運，首航為東京羽田飛往長崎的 NH661 航班。機身兩側採用不同的角色設計，讓旅客從不同角度欣賞飛機，都能看到《吉伊卡哇》的可愛身影。
《吉伊卡哇》彩繪機不只外觀可愛 機艙內也有專屬設計
除了機身彩繪，ANA 也將《吉伊卡哇》元素帶進機艙，包含印有角色圖案的限定頭枕套，以及吉伊卡哇、小八貓、兔兔主題紙杯，讓搭乘彩繪機的旅客在飛行途中也能感受到聯名氛圍。不過，頭枕套屬於機上用品，旅客不能自行帶走。
至於台灣粉絲最關心的搭乘方式，目前「吉伊卡哇彩繪機」主要投入日本國內線，並非固定執飛單一航線，實際使用機型及航班仍可能依航空公司調度而變動。想要專程搭乘的粉絲，建議出發前先透過 ANA 官方網站確認最新航班資訊。
此外，ANA也規劃推出《吉伊卡哇》聯名周邊，讓吉伊卡哇、小八貓及兔兔換上航空制服，商品預計10月23日起陸續開賣。不過，周邊還沒開賣，台灣代購圈就先爆出爭議。
近日有代購業者向 ANA 詢問是否接受日本轉運倉地址，傳出官方回覆不接受轉運地址，引發其他代購及粉絲不滿，相關討論也在 Threads 持續延燒。
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ANA 推出的「吉伊卡哇彩繪機」採用波音 767-300ER 客機，機身以白色為底，搭配《吉伊卡哇》角色圖案。ANA 日前在東京羽田機場公開彩繪機，吉伊卡哇、小八貓及兔兔也換上航空工作人員制服現身，與彩繪機合影，模樣相當吸睛。
彩繪機於10月19日投入日本國內線營運，首航為東京羽田飛往長崎的 NH661 航班。機身兩側採用不同的角色設計，讓旅客從不同角度欣賞飛機，都能看到《吉伊卡哇》的可愛身影。
除了機身彩繪，ANA 也將《吉伊卡哇》元素帶進機艙，包含印有角色圖案的限定頭枕套，以及吉伊卡哇、小八貓、兔兔主題紙杯，讓搭乘彩繪機的旅客在飛行途中也能感受到聯名氛圍。不過，頭枕套屬於機上用品，旅客不能自行帶走。
至於台灣粉絲最關心的搭乘方式，目前「吉伊卡哇彩繪機」主要投入日本國內線，並非固定執飛單一航線，實際使用機型及航班仍可能依航空公司調度而變動。想要專程搭乘的粉絲，建議出發前先透過 ANA 官方網站確認最新航班資訊。
近日有代購業者向 ANA 詢問是否接受日本轉運倉地址，傳出官方回覆不接受轉運地址，引發其他代購及粉絲不滿，相關討論也在 Threads 持續延燒。