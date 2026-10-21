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去UNIQLO試穿「店員說5字太尷尬」！一票台灣人遇過：壓力大

試穿後覺得衣服不太合適，並把衣服交還給店員，店員通常都會向他回應「試穿辛苦了」

▲近日有民眾至UNIQLO試穿，提到店員都會向顧客表示「試穿辛苦了」，讓一票人認為相當尷尬又有壓力。（示意圖／取自Shutterstock）

UNIQLO店員為何說「試穿辛苦了」？內行揭特別日式文化

▲由於UNIQLO是日本企業，日本服飾店傳統上都會向顧客以「辛苦了」等問候語表達感謝之情。（圖／取自photoAC）

UNIQLO是日本大型服飾品牌，目前在台灣也有多間門市，憑藉高品質與平價等優勢受到顧客喜愛。但近日有民眾表示，但UNIQLO店員總說「辛苦了」，其實與背後日式服務文化有關，本意就是感謝顧客配合店內試穿流程的體貼舉動。近日有網友在Threads發文，表示前陣子到UNIQLO試穿衣服，，讓他感到相當不解，傻眼直呼「上班才辛苦好不好」。貼文曝光後，隨即引來一票台灣人認同留言，「認同，試穿到底哪裡辛苦了…員工整理那些衣服才辛苦吧」、「我是客人，聽到試穿辛苦了感覺超尷尬的」、「真的！每次聽到壓力都很大，想說我哪裡辛苦，你們才辛苦」。不過，也有位熟悉日式文化的內行人解釋，表示另有自稱是UNIQLO前店員分享，過去在UNIQLO上班時，都會向顧客說「不需要的衣物直接放桌上」，結果導致衣服堆積如山，同時還得消化試穿、修改褲子的顧客排隊人龍，承襲日式服務精神，即使再忙也必須保持體貼與耐心的態度。