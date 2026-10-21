UNIQLO是日本大型服飾品牌，目前在台灣也有多間門市，憑藉高品質與平價等優勢受到顧客喜愛。但近日有民眾表示，前往UNIQLO試穿衣服時，將衣服交還給店員時，通常店員都會說「試穿辛苦了」問候語，讓他忍不住吐槽「上班才辛苦好不好」，釣出許多台灣人坦言每次聽到都覺得尷尬、壓力大。但UNIQLO店員總說「辛苦了」，其實與背後日式服務文化有關，本意就是感謝顧客配合店內試穿流程的體貼舉動。

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去UNIQLO試穿「店員說5字太尷尬」！一票台灣人遇過：壓力大

近日有網友在Threads發文，表示前陣子到UNIQLO試穿衣服，試穿後覺得衣服不太合適，並把衣服交還給店員，店員通常都會向他回應「試穿辛苦了」，讓他感到相當不解，傻眼直呼「上班才辛苦好不好」。

▲近日有民眾至UNIQLO試穿，提到店員都會向顧客表示「試穿辛苦了」，讓一票人認為相當尷尬又有壓力。（示意圖／取自Shutterstock）
▲近日有民眾至UNIQLO試穿，提到店員都會向顧客表示「試穿辛苦了」，讓一票人認為相當尷尬又有壓力。（示意圖／取自Shutterstock）
貼文曝光後，隨即引來一票台灣人認同留言，「認同，試穿到底哪裡辛苦了…員工整理那些衣服才辛苦吧」、「我是客人，聽到試穿辛苦了感覺超尷尬的」、「真的！每次聽到壓力都很大，想說我哪裡辛苦，你們才辛苦」。

UNIQLO店員為何說「試穿辛苦了」？內行揭特別日式文化

不過，也有位熟悉日式文化的內行人解釋，表示由於UNIQLO是大型日本企業，通常日本服飾店遇到顧客試穿完畢後，店員會向客人使用「辛苦了」等詞語，來表達對顧客花費時間與精力進店、挑選、試穿的感謝。

另有自稱是UNIQLO前店員分享，過去在UNIQLO上班時，都會向顧客說「不需要的衣物直接放桌上」，結果導致衣服堆積如山，同時還得消化試穿、修改褲子的顧客排隊人龍，承襲日式服務精神，即使再忙也必須保持體貼與耐心的態度。

▲由於UNIQLO是日本企業，日本服飾店傳統上都會向顧客以「辛苦了」等問候語表達感謝之情。（圖／取自photoAC）
▲由於UNIQLO是日本企業，日本服飾店傳統上都會向顧客以「辛苦了」等問候語表達感謝之情。（圖／取自photoAC）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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