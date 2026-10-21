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NBA 2026-27賽季例行賽揭幕戰今（21）日全面開打，波士頓塞爾提克隊與費城76人隊休賽季達成交易，綠衫軍送走2024年總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown），換來9屆全明星前鋒喬治（Paul George）。兩人今天代表新東家的例行賽首秀雙雙落幕，喬治得到38分5籃板3助攻5抄截，布朗則有19分8籃板6助攻1抄截1阻攻，雙方各有千秋，這筆互換前鋒的交易，兩隊到底誰虧、誰賺？從兩位全明星前鋒加盟新球隊的首戰成績單來看，雙方在球隊定位與數據呈現上各有千秋。喬治（塞爾提克）代表塞爾提克的第一場發揮出色，出戰31分鐘，21投12中、三分球12投7中，狂轟38分5籃板3助攻5抄截。喬治在塞爾提克打出了歷史級的得分爆發力，不僅創下塞爾提克隊史球員首秀得分新高，更在攻防兩端展現頂級影響力。然而，塞爾提克在第三節一度領先22分的情況下，第四節竟慘遭底特律活塞隊打出一波23：0的崩盤攻勢，最終以113：121遭到大逆轉。喬治賽後直言：「數據本身毫無意義，我們輸了，我不是那種會用『雖敗猶榮』來安慰自己的人。」布朗今天則是先發為76人出戰35分鐘，14投7中、三分球4投2中，高效進帳19分8籃板6助攻1抄截1阻攻，還擔任防守布朗森的重責大任，攻防兩端貢獻都很高，正負值高達+17冠絕全場。相較於喬治的「空砍」，轉戰費城的布朗則繳出了完美的贏球方程式。面對剛舉辦完冠軍戒指頒發儀式的衛冕冠軍紐約尼克隊，布朗在第三節讀秒階段接獲詹姆斯（LeBron James）邊線發球，命中難度極高的壓哨翻身跳投三分，率隊單節打出29：18攻勢逆轉戰局，終場76人以106：100力克強敵。布朗以全場最高的+17正負值證明了自己在攻守兩端的全能身手。首戰過後，外界對於這筆交易的評價迅速升溫。從純數據角度來看，喬治今晚的個人進攻火力勝過布朗，特別是在當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）此役手感冰冷（23投僅6中）時，喬治證明自己依然具備隨時接管戰局的超巨能力。但綠衫軍末節遭遇的防守崩盤與體能隱憂，也暴露了球隊在失去布朗強悍外線防守後的陣型弱點。76人引進更年輕且處於巔峰期的布朗，完美填補了球隊在攻防轉換與關鍵時刻的單打點。布朗不僅與新隊友詹姆斯展現極佳默契，其不佔球權卻能在關鍵時刻給予致命一擊的特質，加上正負值+17的實質贏球貢獻，讓費城在硬仗中拿下開門紅。雙方在這筆交易中各取所需，相比於布朗，喬治的技術特點更適合塔圖姆，而他今日表現也似乎說明其身體狀態正佳；而布朗則是體能條件更優越，在詹姆斯身邊打球，能充分發揮其攻防單點破壞力。