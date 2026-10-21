長榮航空線上旅展開跑，即日起至11月15日23：59止、共26天，在官網或是APP購買從台灣出發的指定航線機票82折起，如12月1日全新開航的桃園－德里只要13,940元起（未稅）。另外，國泰世華聯名卡指定卡別在10月21日至11月20日累計消費滿6萬元以上，其中包含長榮航空官網/長榮航空App購票單筆滿3萬元，最高享有1,800元刷卡金回饋。
「2026長榮航空線上旅展」限時26天登場，機票優惠價（未稅）包含週末快閃的桃園－香港最低3,280元起、桃園－首爾6,059元起、桃園－沖繩6,640元起；桃園－胡志明市4,428元起、桃園－河內4,838元起、桃園－曼谷4,920元起；日本航線，松山－羽田最低11,305元起；長途旅行也有桃園－德里只要13,940元起、桃園－布里斯本15,334元起、桃園－維也納22,950元起，以及桃園－舊金山27,000元起。
無限萬哩遊會員 加碼哩程
針對無限萬哩遊，在指定期間搭乘洛杉磯、舊金山指定航班及達拉斯航線，可享額外卡籍哩程與航段數加贈。另，持有國泰世華銀行及美國運通長榮航空聯名卡會員，單程最高可獲得5,000卡籍哩程，還可透過國聯名卡、EVA Mileage Mall、全球銀行與飯店合作夥伴、AVIS、Hertz及長榮酒店等多元通路累計獎勵哩程。
此外，若是前往日本旅遊，只要在BicCamera、京王百貨（新宿店）購物，搭乘SmartRyde或NearMe機場接送、在HIS綜合旅遊服務中心寄放行李，PICA RESORT豪華露營等，或透過Klook及KKday預訂旅遊體驗，都能累計獎勵哩程。
國泰世華聯名卡 最高2300元刷卡金回饋
針對「國泰世華長榮航空聯名卡」再加碼優惠，指定卡別在10月21日至11月20日累計消費滿6萬元（含）以上，其中須包含長榮航空官網/長榮航空App購票單筆滿3萬元（含）以上金額，最高享有1,800元刷卡金回饋。限量登錄6,000名，每正卡戶限回饋一次，新卡戶再加贈500元，最高可享2,300元刷卡金回饋。11月16日16點起至11月20日期間開放登錄。
攜手旅行社推團客優惠
長榮航空也聯手各大旅行社推出超值團體行程，在歐美部分有「德瑞法～全覽鐵力士山、萊茵河三遊船、凱旋門登頂趣、海德古堡纜車10日」10萬5900元起、「阿拉斯加幸福極光之旅8日」11萬6900元起，10月31日前付訂，第2人折扣3,000。日本部分則有「東京星野RISONARE山海雅饗6日」、「日韓雙國九州下關星野與時尚釜山美饌7日」、「北海道星野RISONARE之宿滑雪5日」等。
印度皇宮風亮相ITF旅展
ITF台灣國際旅展在11月6日至11月9日登場，長榮航空以「印度皇宮」為主題打造華麗展場，現場設有印度景點的AI生成拍照區，民眾可以真人或卡通風格進行拍照，展場更邀請蓋染老師與現場民眾互動，分享印度文化及旅行故事；只要現場加入或出示長榮航空LINE官方帳號好友參加小遊戲，即有機會帶走各式多樣精美贈品，歡迎民眾前往體驗。
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無限萬哩遊會員 加碼哩程
針對無限萬哩遊，在指定期間搭乘洛杉磯、舊金山指定航班及達拉斯航線，可享額外卡籍哩程與航段數加贈。另，持有國泰世華銀行及美國運通長榮航空聯名卡會員，單程最高可獲得5,000卡籍哩程，還可透過國聯名卡、EVA Mileage Mall、全球銀行與飯店合作夥伴、AVIS、Hertz及長榮酒店等多元通路累計獎勵哩程。
此外，若是前往日本旅遊，只要在BicCamera、京王百貨（新宿店）購物，搭乘SmartRyde或NearMe機場接送、在HIS綜合旅遊服務中心寄放行李，PICA RESORT豪華露營等，或透過Klook及KKday預訂旅遊體驗，都能累計獎勵哩程。
國泰世華聯名卡 最高2300元刷卡金回饋
針對「國泰世華長榮航空聯名卡」再加碼優惠，指定卡別在10月21日至11月20日累計消費滿6萬元（含）以上，其中須包含長榮航空官網/長榮航空App購票單筆滿3萬元（含）以上金額，最高享有1,800元刷卡金回饋。限量登錄6,000名，每正卡戶限回饋一次，新卡戶再加贈500元，最高可享2,300元刷卡金回饋。11月16日16點起至11月20日期間開放登錄。
攜手旅行社推團客優惠
長榮航空也聯手各大旅行社推出超值團體行程，在歐美部分有「德瑞法～全覽鐵力士山、萊茵河三遊船、凱旋門登頂趣、海德古堡纜車10日」10萬5900元起、「阿拉斯加幸福極光之旅8日」11萬6900元起，10月31日前付訂，第2人折扣3,000。日本部分則有「東京星野RISONARE山海雅饗6日」、「日韓雙國九州下關星野與時尚釜山美饌7日」、「北海道星野RISONARE之宿滑雪5日」等。
印度皇宮風亮相ITF旅展
ITF台灣國際旅展在11月6日至11月9日登場，長榮航空以「印度皇宮」為主題打造華麗展場，現場設有印度景點的AI生成拍照區，民眾可以真人或卡通風格進行拍照，展場更邀請蓋染老師與現場民眾互動，分享印度文化及旅行故事；只要現場加入或出示長榮航空LINE官方帳號好友參加小遊戲，即有機會帶走各式多樣精美贈品，歡迎民眾前往體驗。