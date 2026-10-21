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麥當勞：巧克力三角派開賣！萬聖節松露黑堡、黑森林冰炫風來了

麥當勞萬聖節鹹食新品！

▲麥當勞全新「松露黑堡」今開賣。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞麥脆雞也變黑脆雞。（圖／麥當勞提供）

麥當勞萬聖節甜點來了！

REO餅乾碎片與酥脆甜筒脆片。



◾️「冰酷萬聖節黑特餐」優惠價270元起：「金薯松露黑堡系列」（牛／雞，任選 1款）＋海苔風味搖搖薯條＋黑森林冰炫風＋38元飲品。



◾️「甜派萬聖節黑特餐」優惠價250元起：「金薯松露黑堡系列」（牛／雞，任選 1款）＋海苔風味搖搖薯條＋巧克力三角派＋38元 飲品。



◾️「巧克力三角派雙享組」優惠價95元起：2個巧克力三角派。於歡樂送、外送平台foodpanda與 Uber Eats供應。



◾️「黑森林冰炫風雙享組」優惠價133元 起 ：2杯黑森林冰炫風。於歡樂送、外送平台foodpanda供應。



▲「黑森林冰炫風」新品來了。（圖／麥當勞提供） 肯德基萬聖節「闇黑之吻蛋撻」開箱！真實口感記者老實說



今年萬聖節肯德基10月20日至11月2日，推出「闇黑之吻蛋撻」，主打黑色竹炭粉撻皮、撒上神秘闇黑粉末，並搭配「桑葚流心醬」。



《NOWNEWS今日新聞》記者實際開箱試吃，一咬就血肉模糊的驚悚效果好逼真 （稱讚的意思）， 酸甜莓果風味蛋撻意外好吃。



◾️「闇黑之吻蛋撻」單顆57元。



◾️加點「闇黑之吻蛋撻禮盒」285元。



◾️加點「原味蛋撻 x 3＋闇黑之吻蛋撻 x 3」266元



◾️嚐鮮券優惠代碼50546「原味蛋撻＋闇黑之吻蛋撻」101元



▲萬聖節來個血肉模糊肯德基「闇黑之吻蛋撻」吧。（圖／記者蕭涵云攝） ▲肯德基「闇黑之吻蛋撻」比烤焦還要黑。（圖／記者蕭涵云攝） 德克士：黑金炸雞開吃！萬聖節扮鬼臉「免費送QQ球」



萬聖節德克士推出「黑の誘惑」限定系列，10月15日至11月2日，全台德克士門市（球場門市除外）限時開賣：



◾️「黑金脆皮手槍腿」優惠價165元。



◾️「黑金咔滋雞腿堡」優惠價149元。



◾️「黑金墨魚條」加價購89元



◾️黑金系列三款限定套餐：優惠8折起



同步推出「黑金搞鬼趴」活動，10月15日至11月2日，至全台德克士門市（球場門市除外）購買任一黑金系列商品，現場對店員扮鬼臉，即可免費獲得「紫金QQ球」乙份（價值45元）。



▲德克士不只有黑金炸雞，黑漢堡、墨魚條全開吃。（圖／德克士炸雞 dicos.com.tw）







2026年萬聖節3大速食全黑化！麥當勞表示，10月21日開賣「松露黑堡系列」、「黑森林冰炫風」新品，日本熱賣「巧克力三角派」也回歸；肯德基「闇黑之吻蛋撻」驚悚掀起話題；德克士則有黑金炸雞迎戰、扮鬼臉免費吃QQ球。《NOWNEWS今日新聞》整理Halloween搞怪美食一次掌握。萬聖節麥當勞推出「探索黑的多變」一系列新品，今天午餐先吃黑漢堡、黑脆雞，再搭配黑巧甜點絕配。10月21日上午10:30起至11月24日（或售完為止）。實際販售價格與供應方式依各平台公告為準：主打天然墨魚粉製成的黑麵包搭配濃郁松露醬；連麥脆雞也穿上黑色外衣應景。◾️單點119元、經典套餐189元。◾️單點119元、經典套餐189元。◾️單點109元、經典套餐179元。◾️單點109元、經典套餐179元。◾️單點149元、經典套餐219元。◾️：2份「金薯松露黑堡系列」（牛／雞，任選2款）＋20塊麥克雞塊＋大薯，售價450元起，歡樂送同步供應。◾️單點50元。日本爆紅的「巧克力三角派」，去年台灣首賣也搶翻天；經粉絲敲碗成功、萬聖節回歸要把握。◾️單點69元。全新「黑森林冰炫風」首度以經典黑森林蛋糕風味為靈感，拌入濃郁果香的莓果可可醬，搭配O