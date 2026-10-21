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立法院程序委員會昨召開會議，藍委翁曉玲則發文批評民進黨台北市長候選人沈伯洋蹺班，「大家從來不曾像現在如此這般～在立院想見你...」。對此，民進黨立委、沈伯洋競選總幹事吳思瑤今（21）日受訪時建議，翁曉玲可以考慮加入市長蔣萬安發言人團隊，「五加一，越來越強大」。翁曉玲昨在臉書發文說，立法院程序委員會開會，沈伯洋再次沒出席開會，「他如果真忙著選舉，沒空來開會，可以辭掉程序委員會的委員一職，換別人來做啊！或是更爽快一點，就辭掉不分區立委，專心打選戰吧！如果沈伯洋捨不得立委這職位，那麼就工作認真點，乖乖上班，別當薪水小偷」。對此，吳思瑤上午受訪時建議，翁曉玲可以考慮加入蔣萬安的發言人團隊， 翁若這麼想要助攻蔣市長、攻擊沈伯洋，那真的可以考慮加入蔣市長的發言人團隊，「五加一，越來越強大，我們都戒慎恐懼」。吳思瑤提到，立法院的出席率、問政品質，沈伯洋禁得起檢驗，不害怕各種抹黑。他說，沈伯洋剛獲得上個會期的公督盟優秀立委，這是民間團體專業評鑑的肯定，若說出席率，國民黨要想想，蔣萬安在市長期間，擔任主席的各類會議，出席率都是非常非常低，甚至有出席率零的，「國民黨要確定要打出席率這一題嗎？會不會迴力鏢很快打到蔣市長身上？」