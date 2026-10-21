我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 2026-27賽季例行賽揭幕戰火熱開打，奧克拉荷馬雷霆隊交手聖安東尼奧馬刺隊的宿敵對決，開賽不久便爆發極具火藥味的激烈肢體衝突。馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）在禁區卡位時直接將雷霆中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）一把重摔在地，引發雙方球員集體衝上前推擠拉扯。馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama）情緒失控上前替隊友出頭，一度需要多名隊職員全力阻擋，裁判最終吹罰福克斯一級惡意犯規，文班亞馬與雷霆三名威廉斯球員則各吞下一次技術犯規。這場年輕新星雲集的西區焦點大戰，在第二節身體對抗強度驟然飆升。當時雷霆中鋒霍姆格倫正於禁區積極卡位要球，未料防守的福克斯動作過大，直接以極具侵略性的粗暴動作將霍姆格倫硬生生撂倒在木地板上。霍姆格倫重摔倒地後，場邊與場上球員瞬間被點燃怒火。雷霆前鋒傑林・威廉斯（Jaylin Williams）第一時間衝上前替隊友討公道，與馬刺球員推擠成一團。眼見衝突迅速擴大，身高7呎4吋的馬刺巨星文班亞馬情緒極度激動，立刻快步殺入戰局正中央替福克斯出頭，雙方多名球員扭打推擠，場面陷入混亂。文班亞馬甚至需要多名馬刺球團工作人員死命拉住才能稍稍平息怒火。在裁判反覆觀看重播畫面審視後，正式祭出一連串嚴厲判決：直接將霍姆格倫摔倒在地的福克斯被吹罰一次「一級惡意犯規」；而後續參與肢體推擠衝突的馬刺球星文班亞馬，以及雷霆陣中包含傑林・威廉斯（Jaylin Williams）、傑倫・威廉斯（Jalen Williams）與肯里奇・威廉斯（Kenrich Williams）在內的「威廉斯3兄弟」，每人均各領到一次技術犯規。所幸裁判並未將任何涉事球員驅逐出場，比賽隨後得以恢復進行。但這場開季揭幕戰從第二節便火花四射的強烈對抗，已為兩支西區豪強在全新賽季的宿敵對決揭開最火爆的序幕。